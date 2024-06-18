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Dünya

Hayırseverlerin bağışları Osmanlı yadigarı Harar'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

09:55 - 18/06/2024 Salı
AA

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin bağışladığı 3 bin 500 hisse kurban etini, Etiyopya'nın bir dönem Osmanlı hakimiyetinde bulunan şehri Harar'da ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

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Bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla 79 ülkede başlatılan vekaletle kurban organizasyonu kapsamında ülke genelinde 42 bin 700 hisseye ulaşıldı.

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34 farklı bölgede kesim ve dağıtımlarını sürdüren TDV, Harar'da yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini belirledi. Bayramın ilk günü 9 farklı bölgede kurban kesimine başlayan TDV, paylara ayrıldıktan sonra poşetlenen etleri ailelere ulaştırıyor. Dağıtımın, bayramın son gününe kadar tamamlanması planlanıyor.

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Bu arada Harar Belediyesi önünde oluşturulan dağıtım noktasında TDV yetkilileri ve gönüllülere, Belediye Başkanı Eliyas Yonis de eşlik etti.

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Bölgede yardıma muhtaç çok sayıda kişinin bulunduğunu ifade eden Yonis, hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

#Harar
#Türkiye Diyanet Vakfı
#Etiyopya
#Osmanlı
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