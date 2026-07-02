Şam'da bir kafede patlama meydana geldi: Yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.
Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.
Suriye makamlarından ise olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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