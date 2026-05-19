Şam'da patlama meydan geldi: Yaralılar var

15:2419/05/2026, Salı
AA
Görgü tanıkları, olayda yaralananların bulunduğunu aktardı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde, Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında patlama medyan geldi.

Bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıkları, olayda yaralananların bulunduğunu aktardı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan haberde "Şam'ın Bab Şarki bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın niteliği doğrulanmaya çalışılıyor." ifadelerine yer verdi.

Resmi makamlardan ise patlamaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.


