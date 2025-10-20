Şam'da üst düzey toplantı: Suriye'nin milli marşı mı değişiyor?

Suriye'nin başkenti Şam'da "yeni milli marş" için toplanıldı
Şam’da gerçekleştirilen üst düzey bir toplantıda Suriye Ulusal Marşı'nın masaya yatırıldığı iddia edildi. Ülkenin hâlihazırdaki marşı "Vatanın Koruyucuları", devrik rejimi çağrıştırdığı gerekçesiyle bazı çevrelerce artık kabul görmüyor.
8 Aralık 2024’teki devrimin ardından hızlıca gelişen ve değişen Suriye’de
“yeni bir milli marş”
söylemleri çokça konuşulur oldu. Ülkenin hâlihazırdaki marşı
Humât ed-Diyâr (Vatanın Koruyucuları),
devrik rejimi çağrıştırdığı gerekçesiyle bazı çevrelerce
artık kabul görmüyor.
Resmiyet kazanması beklenen yeni marş ise,
iç savaş zamanında
rejim muhalifleri tarafından kullanılan
Fî Sebîl’il Mecd (Zafer Yolunda) şiiri.
Bir kesim Suriyeli,
Vatanın Koruyucuları Marşı'nın
değiştirilmesini,
1938'den bu yana -birkaç yıl hariç- tedavülde olduğu ve hiçbir rejimi çağrıştırmadığı gerekçesiyle
lüzumsuz görürken;
bu fikre katılmayan diğer Suriyeliler ise
baba ve oğul Esed’in işlediği suçların
bu marşta
karşılık bulduğunu
düşünüyor.
Diğer bir iddia ise,
tedavüldeki Vatanın Koruyucuları Marşı'nın içerisindeki
bazı ifadelerin değişeceği
yönünde.
Suriye’nin Milli Marş Tarihçesi
- 1938 – 1958| Humât ed-Diyâr: 1936’da şarkı olarak yazıldı, 1938’de resmen kabul edildi.
- 1958 – 1961| Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır-Suriye) tarafından kullanıldı.
- 1961 – Günümüz| BAC’den ayrılan Suriye, eski marşına geri döndü.
