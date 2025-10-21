Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Sanae Takaichi Japonya’nın ilk kadın başbakanı oldu

Sanae Takaichi Japonya’nın ilk kadın başbakanı oldu

09:1821/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Sanae Takaichi
Sanae Takaichi

Japonya'da Liberal Demokrat Parti lideri Sanae Takaichi, mecliste yapılan oylamada çoğunluğu elde ederek ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi.

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri Sanae Takaichi, parlamentoda yapılan oylamada çoğunluğu sağlayarak ülkenin ilk kadın başbakanı ünvanını kazandı. Takaichi, parlamentonun 465 sandalyeli alt kanadında yapılan oylamada 237 oy alarak çoğunluğu elde etti. Üst mecliste de çoğunluğun onay vermesiyle Takaichi'nin Japonya’nın 104’üncü başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor.



#japonya
#Sanae Takaichi
#başkan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ açıkladı: Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Kestel’de su kesintisi yaşanacak: 21 Ekim Bursa’daki su kesintisinden etkilenecek mahalleler