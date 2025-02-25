Şara'dan önemli açıklamalar: 'Baltalamak isteyenlere karşı mücadele etmeliyiz'

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Suriye acılara, ızdıraplara, ekonomik, sosyal ve siyasal etkilere maruz kalmış, sırtlanlar tarafından yutulmuş, ardından mübarek Suriye devrimi açık bir zaferle ve büyük bir fetihle gelmiştir. Bugün Suriye, çocuklarının ihmali nedeniyle çalındıktan sonra halkına geri döndü. Bugün ülkeniz için en büyük muamele, onun acısını hissetmektir.” dedi.

Suriye lideri, "Suriye halkının kazanımlarını baltalamak isteyenler var, güvenliğimize ve birliğimize zarar vermek, Suriye'deki felaketleri yatırım fırsatına çevirmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele etmeliyiz." diyerek beraberlik vurgusu yaptı. Şara, "Suçluların hesap vermesini sağlayacak bir geçiş adaleti organı oluşturacağız. Devletin silah tekelinde olması bir lüks değil, yeniden yapılanma sürecinde bir görevdir. Suriye'nin acil bir ekonomik plana ihtiyacı var ve hukuka saygıyı yeniden tesis etmeliyiz. Devletin silah tekeline sahip olması bir lüks değil, bir görev ve zorunluluktur. Suriye bölünmez bir bütündür." dedi.