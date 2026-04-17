Sarı Deniz’de gerilim: Çin’den Yeni Zelanda’ya sert uyarı

Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A tipi uçağın, Sarı Deniz ve Doğu Çin Denizi üzerinde yakın keşif ve hava sahası tacizi yaptığını ifade eden Sözcü Guo, uçuşun Çin'in güvenliğini tehdit ettiğini, yanlış anlama ve hesap hatası riskini arttırdığı ve bölgedeki sivil havacılığın düzenini ciddi şekilde bozduğunu belirtti.