Savaş bitti imar başladı

Türkiye’den Suriye’ye geri dönüşler de hız kesmeden devam ediyor. 8 Aralık 2024’ten bu yana ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 550 bini aştı. Onlardan biri de Halep Kalesi’nin çevresinde Bursa Kafe adıyla işletme açan Abdullah Şeyha. Türkiye’yi ikinci vatanı olarak gördüğünü söyleyen Şeyha, kafesinin girişine de Türk ve Suriye bayrakları astı. 6 ay önce Halep’e geldiğini anlatan Şeyha, “Türkiye’yi çok sevdiğim için kafenin adını da Bursa koydum. Yıllarca Bursa’da yaşadım. Orası bana ev oldu. Unutmamak ve bir vefa göstergesi olarak bu ismi verdim. Türk ve Suriye bayrağı da yan yana duruyor çünkü biz kardeşiz” diye konuştu.