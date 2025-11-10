Şifa ayağa kalkıyor

Terör devleti İsrail Gazze’de iki yıldır sürdürdüğü işgal ve saldırılarla, sadece insan hayatını değil, sağlık sistemini de hedef alıyor. İsrail ordusu, sivil yerleşimlerin yanı sıra hastaneleri ve ambulansları da vurarak Gazze halkının temel yaşama hakkını engelliyor. Bu saldırılardan en çok etkilenen yerlerden biri, Gazze’nin en büyük sağlık merkezi Şifa Tıp Kompleksi oldu. İşgalciler tarafından defalarca hedef alınan hastane hem fiziki yıkım hem de tıbbi malzeme eksikliğiyle mücadele ediyor. Yeni Şafak’a konuşan Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiyye, Kasım 2023’te hastanenin kuşatıldığını, Nisan 2024’teki ikinci saldırının hastaneyi büyük ölçüde hizmet dışı bıraktığını belirtti.





ÇADIR HASTANELER DE KURULUYOR

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiyye, “Ocak 2025’teki ateşkesin ardından onarımlar hızlandı ve bugün yaklaşık 300 yatak hizmete girdi. Ameliyathaneler yeniden kullanıma açıldı, böbrek yıkama, acil servis ve endoskopi bölümleri tekrar çalışır hâle geldi. Kuzey Gazze’deki diğer hastaneler tamamen yıkıldığı için Şifa, bölgedeki sağlık hizmetlerinin merkezini oluşturuyor; bu nedenle kampüsümüzde çadır hastaneler de kuruyoruz. Ateşkes olmasına rağmen her gün hastaneye yaralılar geliyor burada durum çok kötü” ifadelerini kullandı.





ÇALIŞANLAR TUTUKLANDI

Hastanenin kapasitesinin daha önceden 700 yatak olduğunu belirten Ebu Selmiyye, “22 ameliyathaneye ve gelişmiş tıbbi cihazlara sahip olan hastanemizin çoğu donanımı artık yok. Yatak kapasitesi 300’e düştü, ameliyathane sayısı 22’den 8’e indi ve MR ile Tomografi cihazları kayboldu. Ateşkes sonrası hastanemizde cerrahi, ortopedi, damar cerrahisi, üroloji, kardiyoloji ve dahiliye bölümlerinde yaklaşık 300 hasta bulunuyor, yoğun bakım hastaları hala mevcut. Tam kapasiteye dönmek için büyük miktarda kaynak ve uluslararası destek gerekiyor. Gazze’de bin 700’den fazla sağlık çalışanı öldürüldü. Şifa Hastanesi’nden yaklaşık 250 sağlık çalışanı şehit oldu. Hala 350 sağlık çalışanı İsrail tarafından gözaltında tutuluyor, bunlar arasında hastanemizin birçok bölüm başkanı da bulunuyor” diye konuştu.





İŞKENCE UYGULANDI

Ebu Selmiyye, Kasım 2023’teki hastanenin abluka altında kaldığı anları ve tutukluluk sürecini, “10 gün boyunca hastanede mahsur kaldım ve en son hastaya kadar görevimi sürdürdüm. Daha sonra Uluslararası Kızılhaç ve Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla yaralıları Avrupa Gazze Hastanesi’ne taşımak üzere konvoyla çıkartıldık. Ancak Netzarim kontrol noktasında gözaltına alındık. Gözlerimiz bağlandı, ellerimiz ve ayaklarımız bağlandı, ağır darplara ve işkenceye maruz kaldık. Ardından Şin Bet sorgu merkezine götürüldük. Burada dövülme, hakaret, uykusuz bırakılma, yiyecek ve içecekten mahrum bırakılma gibi ağır psikolojik ve fiziksel işkenceler gördük. Sonrasında Ofer ve Nafha hapishanelerine nakledildik, ellerimiz ve kaburgalarımız kırıldı, kafamız yaralandı. 17 ay sonra serbest bırakıldım, ancak Dr. Hüssam Ebu Safiya hala gözaltında” bilgilerini paylaştı.





İNSANLARI KURTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Zor koşullar ve trajik anları sık sık yaşadığını dikkat çeken Ebu Selmiyye, “Aileler ve çocuklar hastaneden çıkarken nereye gideceklerini bilemiyorlardı. Ben hastanede kalmayı tercih ettim. Yoğun bakımda hastalar gözlerimizin önünde yaşamını yitiriyordu, bebekler yeterli gıdaya ulaşamıyordu. Yaklaşık bir ay önce evim bombalandı, kardeşim, çocukları, yeğenim ve aile fertleri şehit oldu. Neyse ki biz evden çıkmıştık ve hayatta kaldık. Tüm bu yaşananlar, sağlık çalışanlarının kişisel kayıplarına rağmen görevlerini sürdürme kararlılığını gösteriyor. Gazze’deki sağlık ekiplerinin direnci ve fedakarlığı, gözlerimizin önünde gerçekleşen trajedinin en somut örneği. Bizler ne olursa olsun can kurtarmaya devam edeceğiz” vurgusunu yaptı.



