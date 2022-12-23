Dünya Şilideki orman yangınları yayılıyor Alevler 400 eve sıçradı
AMERİKA

Şili’deki orman yangınları yayılıyor: Alevler 400 eve sıçradı

Şili’nin Valparaiso bölgesindeki Vina del Mar kentinde yayılan orman yangınlarında alevler 400 eve sıçradı. Yangınlarda 2 kişi hayatını kaybederken, bölgede acil durum ilan edildi.

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Haber Merkezi İHA
Şili’deki orman yangınları yayılıyor: Alevler 400 eve sıçradı
Şili'de orman yangını çıktı

Güney Amerika ülkesi Şili’de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangınları giderek yayılıyor.

Ülkenin orta kesimindeki Valparaiso bölgesinin Vina del Mar kentinde devam eden yangınlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle ulaştığı yerleşim yerlerinde faciaya yol açtı.

Kentin itfaiye yetkilisi Patricio Brito, yangınlarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 400 evin ise yandığını açıkladı.

Şili’deki orman yangınları yayılıyor: Alevler 400 eve sıçradı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangın nedeniyle Valparaiso bölgesinde acil durum ilan etti.

Boric yaptığı açıklamada, "Şili hükümeti olarak önceliğimiz halkın güvenliği. Durumu kontrol altına almak için gerekli tüm kaynakları seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

Şili’deki orman yangınları yayılıyor: Alevler 400 eve sıçradı

Yangın 110 hektarlık alanı küle çevirirken, bazı mahalleler için tahliye emri verildi. Alevlerin kontrol altına alınmasının birkaç gün sürebileceği duyuruldu.

Alevlere yaklaşık 800 itfaiyeci ve 150 korucu ile müdahale sürüyor.

ABD'de korkutan orman yangını
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Californiada itfaiye teşkilatı, geçen cuma günü kuzey Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Yangını’nın şimdiden 52 bin 500 dönüm etkilediğini açıkladı.
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Bununla birlikte yetkililer, yangın nedeniyle en az 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve bazı evlerin yıkıldığını bildirildi.
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Bununla birlikte, aşırı sıcakların devam ettiği California’da tehlikeli yangın koşulları tehdidini belirten kırmızı kodlu uyarı ilan edildi.
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OHAL İLAN EDİLDİVali Gavin Newsom, evlerin yıkılması ve alt yapının tehdit edilmesinin ardından Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.
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Newsom, Yangınlar, aşırı kuraklık koşulları, yüksek sıcaklıklar, rüzgarlar ve fırtınalar nedeniyle yayıldı dedi.
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Diğer taraftan yetkililer, olası gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki günlerde daha fazla yangın çıkmasına neden olabileceği konusunda uyardı.
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ABD Orman Servisi ise Rüzgarlar düzensiz ve aşırı derecede güçlü olabileceğinden, yangınların hangi yöne gideceğini saptamak oldukça zor. Koşullar, itfaiyeciler için son derece tehlikeli olabilir açıklamasını yaptı.
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Ancak meteorolog Brad Schaaf, McKinney yangınından çıkan dumanın sıcaklıkları düşürebileceğini söyledi.
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ABD'de korkutan orman yangını
ABD'nin California eyaletinde yüzlerce itfaiyeci, bu yılın en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. 2 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği Siskiyou ilçesinde OHAL ilan edildi. Aşırı sıcak ve kuru hava söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.


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