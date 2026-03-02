Sırada kara harekatı mı var? Trump'tan Devrim Muhafızları'na 'silah bırakın' çağrısı

ABD ve İsrail’in, Cumartesi günü Tahran’ı hedef alan saldırılarında İran’ın dini lideri Ali Hamaney kalleşçe katledildi.

Hamaney ile birlikte toplantıda olan üst düzey birçok komutan da hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Trump, saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Video mesaj yayınlayan Trump, İran’da İran Devrim Muhafızları tesisleri ve hava savunma sistemleri dahil olmak üzere yüzlerce hedefin vurulduğunu söyledi.

İran’a ait dokuz gemi ile Deniz Kuvvetleri binasının dakikalar içinde imha edildiğini belirten Trump, İran lideri Hamaney'i de katlettiklerini söyledi.

Trump, Hamaney’i sert ithamlarla hedef alıp 'elinde yüzlerce hatta binlerce Amerikalının ve birçok ülkede binlerce masum sivilin kanı bulunduğunu' savundu.

"Askeri komuta yapısı tamamen ortadan kaldırıldı"

İran’ın askeri komuta yapısının tamamen ortadan kaldırıldığını ileri süren Trump, çok sayıda İranlı askeri yetkilinin teslim olmak ve dokunulmazlık talep etmek için temas kurduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızlarının silah bırakması gerektiğini söyleyen Trump, çok büyük hedefler bulunduğunu ve bu hedeflere ulaşana kadar harekâtın devam edeceğini vurguladı.

"İran rejimi her Amerikalı için büyük tehdit"

ABD ile İsrail’in kararlılığının hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirten Trump, uzun menzilli füzelerle ve nükleer silahlarla donatılmış bir İran’ın her Amerikalı için büyük tehdit oluşturacağını söyledi.

Terör orduları kuran bir ülkenin bu silahlara sahip olmasına izin verilmeyeceğini kaydeden Trump, İran’ın bu tür silahlara sahip olmasının dünyayı kötü niyetli bir iradenin etkisine açık hale getireceğini belirtti.







