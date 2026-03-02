Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Sırada kara harekatı mı var? Trump'tan Devrim Muhafızları'na 'silah bırakın' çağrısı

Sırada kara harekatı mı var? Trump'tan Devrim Muhafızları'na 'silah bırakın' çağrısı

00:432/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump, Devrim Muhafızları'na 'silah bırakma' çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Trump, Devrim Muhafızları'na 'silah bırakma' çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılara ilişkin bir video mesaj yayınladı. İran Devrim Muhafızlarının silah bırakması gerektiğini söyleyen Trump, "İran rejimi her ABD'li için tehdit. Tüm askeri komutalarını öldürdük. Hedef ulaşana kadar operasyonlar sürecek" dedi. Binden fazla İran hedefini vurduklarını öne süren ABD Başkanı, operasyonların dört hafta sürebileceğini de söyledi.

ABD ve İsrail’in, Cumartesi günü Tahran’ı hedef alan saldırılarında İran’ın dini lideri Ali Hamaney kalleşçe katledildi.

Hamaney ile birlikte toplantıda olan üst düzey birçok komutan da hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Trump, saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Video mesaj yayınlayan Trump, İran’da İran Devrim Muhafızları tesisleri ve hava savunma sistemleri dahil olmak üzere yüzlerce hedefin vurulduğunu söyledi.

İran’a ait dokuz gemi ile Deniz Kuvvetleri binasının dakikalar içinde imha edildiğini belirten Trump, İran lideri Hamaney'i de katlettiklerini söyledi.

Trump, Hamaney’i sert ithamlarla hedef alıp 'elinde yüzlerce hatta binlerce Amerikalının ve birçok ülkede binlerce masum sivilin kanı bulunduğunu' savundu.

"Askeri komuta yapısı tamamen ortadan kaldırıldı"

İran’ın askeri komuta yapısının tamamen ortadan kaldırıldığını ileri süren
Trump, çok sayıda İranlı askeri yetkilinin teslim olmak ve dokunulmazlık talep etmek için temas kurduğunu belirtti.
İran Devrim Muhafızlarının silah bırakması gerektiğini söyleyen Trump, çok büyük hedefler bulunduğunu ve bu hedeflere ulaşana kadar harekâtın devam edeceğini vurguladı.

"İran rejimi her Amerikalı için büyük tehdit"

ABD ile İsrail’in kararlılığının hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirten Trump, uzun menzilli füzelerle ve nükleer silahlarla donatılmış bir İran’ın her Amerikalı için büyük tehdit oluşturacağını söyledi.

Terör orduları kuran bir ülkenin bu silahlara sahip olmasına izin verilmeyeceğini kaydeden Trump, İran’ın bu tür silahlara sahip olmasının dünyayı kötü niyetli bir iradenin etkisine açık hale getireceğini belirtti.



#Donald Trump
#ABD
#Devrim Muhafızları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hafta sonuyla birleşiyor mu? Diyanet takvimi