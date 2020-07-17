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Dünya Sisinin son tehditleri Mısırın geleceğini Libya değil Nil suları belirleyecek
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Sisi'nin son tehditleri: Mısır'ın geleceğini Libya değil Nil suları belirleyecek

Libya'da askeri ve diplomatik gelişmeler Sirte ve petrol hilali bölgesine kilitlendi. Hafter'e bu bölgelerden çekilme çağrıları yapılırken, Mısır düzenlediği askeri tatbikatlar ve tehdit açıklamalarıyla Libya'daki dengelerin değişmesini engellemeye çalışıyor. Peki, Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri müdahalede bulunabilir mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Mısır'ın atacağı adımların uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali anlamına geleceğini belirterek, "ABD buna müsaade etmez. Bu Rusya'nın işine de gelmez. Mısır ordusu sınır ötesinde bekler. Libya, Mısır'ın geleceğini tehdit eden bir unsur değil ancak Etiyopya ile yaşadığı baraj sorununda kaybedecek çok şeyi var. Nilsiz Mısır kuru bir çöl haline gelir" dedi.

Hasan Hız Yeni Şafak
Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi.
Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi.

Libya'da darbeci aktör Hafter'in en büyük destekçilerinden biri olan Mısır'daki Sisi rejimi, Libya'nın doğusundaki kabile liderlerini sarayda toplayarak yeni bir askeri müdahale sinyali verdi.

Trablus'un batı ve güney bölgelerinin Hafter militanlarından temizlenmesinden sonra Libya UMH güçlerinin yeni hedefi stratejik Sirte kentiydi ancak Mısır yönetimi bu bölgeyi kırmızı çizgi ilan ederek, Libya sahasındaki dengelerin değişmesini engellemeye çalışıyor.

  • Sina'da DEAŞ sorunu ve güneyde ise Etiyopya ile ciddi krizler yaşayan Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya gerçekten askeri müdahalede bulunabilir mi?

Emekli Tuğgeneral Doç Dr. Fahri Erenel.n

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Libya'da demokratik yollarla seçilen bir meşru hükümetin olduğunun altını çizerek Mısır ordusunun askeri müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini söyledi.

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"MISIR'IN LİBYA'YA ASKERİ MÜDAHALESİ DESTEK BULMAZ"

Mısır'ın atacağı böyle bir adımda ABD ve uluslararası toplumdan destek bulamayacağını söyleyen Erenel, "Bu durum Rusya'nın da işine gelmez. Mısır ordusu sınır ötesinde bekler" diye konuştu.

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"NİLSİZ BİR MISIR KURU ÇÖL HALİNE GELECEKTİR"

Erenel, Mısır ordusunun son gövde gösterilerine ilişkin ise, "Bunları Türkiye'ye karşı yaptığını düşünmüyorum. Özellikle Etiyopya ile ilişkileri sertleşiyor. Türkiye, sınırlarında nasıl hareket halindeyse, Mısır da benzer sorunu Etiyopya ile yaşıyor. Mısır'ın batısında olan esasen kendi sınırlarını ve geleceğini tehdit eden bir unsur değil ama Etiyopya bölgesinden kaybedeceği çok şey var. Nilsiz bir Mısır kuru bir çöl haline gelecektir. Etiyopya bunda ısrarlı ancak yaptığı öngörüleri Mısır kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

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Mısır'ın menfaatlerinin Türkiye ile olan işbirliğinden geçeceğini vurgulayan Erenel, "Sonuçta Yunanistan ile belli noktaya kadar geldiler. Fransa'nın talebiydi bu. Baktılar Fransa dahi Türkiye ile baş edemedi. Attıkları adımlardan geri çekilme var." ifadelerini kullandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi Ankara'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.

"MISIR KENDİSİNE YENİ BİR CEPHE AÇMIŞ OLUR"

Mısır rejiminin Libya'ya askeri müdahalede bulunarak kendisine karşı yeni bir cephe açmış olacağını söyleyen Erenel, "Türkiye - Etiyopya ilişkileri iyi olduğu için, bölgede Türkiye'den başka Etiyopya ile yakınlaşacak başka bir ülke yok. Mısır Libya'ya adım atarsa kendisini çok cepheli bir şekilde tehditlerle iç içe sokmuş olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:
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