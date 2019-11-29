Dünya Sistani çağrıda bulundu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclise sunacağını açıkladı
ORTADOĞU

Sistani çağrıda bulundu: Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı

Sistani çağrıda bulundu: Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı

Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi yazıyı Meclis'e göndereceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı.

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Abdulmehdi'nin bu kararı, Sistani'nin Meclis'e yaptığı "şeffaf ve özgür seçim" çağrısı sonrası geldi.

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  • Şii dini merci Sistani, bugün cuma namazı sonrası okunan "siyasi mesaj"ında, hükümetin son iki aydır devam eden protestolar karşısında sorumluluklarını yerine getirmede aciz kaldığını belirterek, Meclis'ten "şeffaf ve özgür için yeni seçim yasasının çıkarılması konusunda hızlı davranmasını" istemişti.

Sistani'nin mesajı, "Meclis'ten hükümete yönelik güvenoyunun çekilmesi ve ülkenin erken seçime hazırlanmasını istediği" şeklinde yorumlanmıştı.

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