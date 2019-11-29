Sistani çağrıda bulundu: Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı

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PKK'nın 2018'de Ankara'da düzenlediği bombalı saldırıyla ilgili olarak 8 kişinin ağırlaştırılmış müebbeti istendi

Ankara Çankaya'daki vergi dairesine 1 Şubat 2018'de düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 51 sanıklı davada cumhuriyet savcısı, 8 sanık için "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanık için ise çeşitli suçlardan 15 yıla kadar değişen sürede hapis cezası istedi.