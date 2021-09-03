Dünya Sivil kayıplar araştırılacak
ASYA

Sivil kayıplar araştırılacak

Taliban, sivil kayıplar ve halktan gelen şikayetleri araştırmak için komisyon kurmuş. Taliban’ın askeri yetkilisi Müftü Rahimullah, bir komisyon oluşturduklarını, bu komisyonun yaşanan sivil kayıplar ve gelen şikayetleri değerlendirdiğini anlattı...

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Sivil kayıplar araştırılacak
Müftü Rahimullah

Taliban, sivil kayıplar ve halktan gelen şikayetleri araştırmak için komisyon kurmuş. Taliban’ın askeri yetkilisi Müftü Rahimullah, bir komisyon oluşturduklarını, bu komisyonun yaşanan sivil kayıplar ve gelen şikayetleri değerlendirdiğini anlattı. Kendisinin Kabil dahil 5 ilden sorumlu olduğunu bildiren Rahimullah, komisyonun özellikle sivil kayıpların önüne geçmek için kurulduğunu söyledi.

Yeni Şafak sordu Taliban Disiplin Komutanı Rahimullah cevapladı: Taliban askerleri cezalandırılıyor mu?
OYNAT 06:57
Yeni Şafak sordu Taliban Disiplin Komutanı Rahimullah cevapladı: Taliban askerleri cezalandırılıyor mu?
Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban Disiplin Komutanı Müftü Rahimullah ile röportaj yaptı. Kurdukları şikayet ve cezalandırma komisyonunun işleyişi hakkında bilgi veren Rahimullah, Karagöz'ün 'Taliban içinde cezalandırma nasıl işliyor?', 'Taliban askerleri yargılanıyor mu?' 'Sivil halkın hakları gözetiliyor mu?' sorularını tek tek yanıtladı.

Bize karışan olmadı: Dün nasılsa bugün de öyle
DÜNYA
Bize karışan olmadı: Dün nasılsa bugün de öyle
  • Halktan gelen şikayet durumunda da tahkikat başlatılıp, şikayete konu olay araştırılıyormuş. Türkiye’nin desteğini isteyen Taliban yetkilisi, “Türkiye gerçekten Afganistan’ın, İslam birliğinin mesajını veriyor. Yakın ilişkiler bekliyoruz. Gelecekte bir olalım” dedi.
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