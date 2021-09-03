Sivil kayıplar araştırılacak

Taliban, sivil kayıplar ve halktan gelen şikayetleri araştırmak için komisyon kurmuş. Taliban’ın askeri yetkilisi Müftü Rahimullah, bir komisyon oluşturduklarını, bu komisyonun yaşanan sivil kayıplar ve gelen şikayetleri değerlendirdiğini anlattı. Kendisinin Kabil dahil 5 ilden sorumlu olduğunu bildiren Rahimullah, komisyonun özellikle sivil kayıpların önüne geçmek için kurulduğunu söyledi.

OYNAT 06:57 Yeni Şafak sordu Taliban Disiplin Komutanı Rahimullah cevapladı: Taliban askerleri cezalandırılıyor mu? Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban Disiplin Komutanı Müftü Rahimullah ile röportaj yaptı. Kurdukları şikayet ve cezalandırma komisyonunun işleyişi hakkında bilgi veren Rahimullah, Karagöz'ün 'Taliban içinde cezalandırma nasıl işliyor?', 'Taliban askerleri yargılanıyor mu?' 'Sivil halkın hakları gözetiliyor mu?' sorularını tek tek yanıtladı. BiP'te paylaş

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