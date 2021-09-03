Sivil kayıplar araştırılacak

Taliban, sivil kayıplar ve halktan gelen şikayetleri araştırmak için komisyon kurmuş. Taliban’ın askeri yetkilisi Müftü Rahimullah, bir komisyon oluşturduklarını, bu komisyonun yaşanan sivil kayıplar ve gelen şikayetleri değerlendirdiğini anlattı. Kendisinin Kabil dahil 5 ilden sorumlu olduğunu bildiren Rahimullah, komisyonun özellikle sivil kayıpların önüne geçmek için kurulduğunu söyledi.
- Halktan gelen şikayet durumunda da tahkikat başlatılıp, şikayete konu olay araştırılıyormuş. Türkiye’nin desteğini isteyen Taliban yetkilisi, “Türkiye gerçekten Afganistan’ın, İslam birliğinin mesajını veriyor. Yakın ilişkiler bekliyoruz. Gelecekte bir olalım” dedi.