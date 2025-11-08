Siyonist işgalciye tepki dinmiyor

Gazze’de soykırım yapan terör devleti İsrail’e Avrupa’da, ateşkes sonrasında da tepkiler dinmiyor. Almanya ve İngiltere’de binlerce kişi, işgalci güce hükümetlerinin verdiği desteğin sona ermesi ve İsrail’in küresel sistemden izole edilmesi adına gösteriler düzenledi. Almanya’da Filistin yanlısı bir grup İsrail’e silah ihracatının durdurulması ve Alman hükümetinin İsrail’e olan desteğini protesto etmek için Hamburg limanını kapattı. İngiltere’de de sokaklara dökülen binlerce soykırım karşıtı, İsrail’in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi için

eylem düzenledi.

KENDİLERİNİ RAYLARA ZİNCİRLEDİLER

Almanya’nın Hamburg kentinde bir araya gelen Filistin yanlısı İklim aktivisti grup Ende Gelände (Yeryüzünün Sonu), İsrail’e silah ihracatının durdurulmasını, Alman hükümetinin İsrail’e desteği protesto etmek için ülkenin en önemli limanını kapattı. Sabahın erken saatinde toplanan göstericiler, Hamburg limanına ulaşan demir yolunu trafiğe kapattı. Göstericilerin bir kısmı Altenwerder Damm/Waltershofer Köprüsü bölgesindeki raylara kendilerini zincirledi.

AMAÇ ULAŞIMI AKSATMAK

Gösteriye katılanların eylemleriyle Filistin’le dayanışma göstermek istediklerini belirtirken, "İsrail’e silah ihracatının derhal durdurulmasını, Filistin işgalinin sona erdirilmesini" talep etti. Göstericiler Alman hükümetine de "Gazze’deki savaş suçlarına verdiği destek" nedeniyle de tepki gösterdi. Göstericiler eylemleriyle lojistik şirketi Maersk ve İsrailli nakliye şirketi ZIM’in İsrail’e silah ulaştırmak için kullandığı Hamburg Limanı merkezli ulaşım yollarını aksatmak istediklerini bildirdi.

BIRMINGHAM’DA MAÇ ÖNCESİ GÖSTERİ

Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde soykırımcı İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini isteyen binlerce kişi İngiltere'nin Birmingham kentinde protesto gösterisi düzenledi. Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu, Britanya Müslümanlar Derneği,

Al-Aqsa Dostları, Keşmir Dayanışma Kampanyası ve Britanya'daki Filistin Forumu tarafından düzenlenen protestoya katılanlar Villa Park Stadı'nın önünde toplandı.

SOYKIRIMCIYA KIRMIZI KART

Sık sık "Özgür Filistin" sloganı atan ve stadın önüne dev Filistin bayrağı açan göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gazze'yi aç bırakmayı durdurun", "İsrail'i FIFA'dan atın", "İsrail'e kırmızı kart" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Aston Villa maçında tribüne alınmaması kararına destek veren ve gösteride konuşma yapan Birmingham Bağımsız Milletvekili Ayoub Khan, "Gazze'de 800'den fazla sporcu öldürüldü, bunların 350'den fazlası futbolcuydu. Süleyman el-Ubeyd, yemek sırasında beklerken öldürüldü. Rusya'yı, Güney Afrika'yı men edebiliyorsanız, doğru ahlaki duruş İsrail takımlarının katılımını da yasaklamaktır. Çünkü onlar şu anda soykırımdan sorumlular" diye konuştu.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Statta ve çevresinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için 700 polis görevlendirildi. Stat çevresi uçuşa yasak bölge ilan edilirken, atlı polisler, köpekli polisler, emniyet teşkilatının drone birimi ve trafik polisleri dahil olmak üzere 700'den fazla polis memuru güvenliği sağladı. West Midlands Polisi, maça gelecek taraftarlara stada yaklaşırken birden fazla bilet kontrolü yaptı. Polis, maç öncesi yaşanan gerilimde 6 kişinin göz altına alındığını duyurdu.











