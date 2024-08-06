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Dünya

Siyonist İsrail'in savaş uçakları yine Beyrut semalarında: Sonik patlamalar meydana geldi

Lübnan hava sahasını ihlal eden soykırımcı İsrail'e ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş yapıp ses duvarını aşarak sonik patlama gerçekleştirdi. Beyrut'un güneyinde Dahiye'deki bazı evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.

17:38 - 6/08/2024 Salı
AA
İsrail savaş uçakları Hizbullah liderinin konuşması öncesi Beyrut'ta sonik patlama gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Hizbullah liderinin konuşması öncesi Beyrut'ta sonik patlama gerçekleştirdi
Lübnan hava sahasını ihlal eden soykırımcı İsrail'e ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş yapıp ses duvarını aşarak sonik patlama gerçekleştirdi.

Katil İsrail'e ait savaş uçakları Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 17.00'de yapacağı konuşmadan önce Beyrut semaları üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Alçak uçuşun ardından ses duvarını aşan savaş uçakları 2 defa art arda sonik patlama gerçekleştirdi.
Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bazı evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Beyrut'ta vatandaşların sonik patlama gerçekleştiren savaş uçaklarını çıplak gözle görebildiği belirtildi.

#Lübnan
#Beyrut
#İsrail
#Hizbullah
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