Slovenya'da genel seçim 22 Mart'ta yapılacak

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ülkede 4 yılda bir yapılan genel seçimin 22 Mart Pazar günü yapılacağına dair kararnameyi imzalayarak, adil seçim temennisinde bulundu.

Musar, dışarıdan gelebilecek dezenformasyon ve manipülasyona karşı tetikte olacaklarını belirterek, seçim kampanyaları sürecinde de diyalog çağrısı yaptı.