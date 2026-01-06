Yeni Şafak
Slovenya'da genel seçim 22 Mart'ta yapılacak

Slovenya'da genel seçim 22 Mart'ta yapılacak

6/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
AA
Slovenya'daki seçimle ülke meclisinin 90 yeni üyesi belli olacak.
Slovenya'daki seçimle ülke meclisinin 90 yeni üyesi belli olacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da genel seçimin 22 Mart Pazar günü yapılacağı açıklandı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ülkede 4 yılda bir yapılan genel seçimin 22 Mart Pazar günü yapılacağına dair kararnameyi imzalayarak, adil seçim temennisinde bulundu.

Musar, dışarıdan gelebilecek dezenformasyon ve manipülasyona karşı tetikte olacaklarını belirterek, seçim kampanyaları sürecinde de diyalog çağrısı yaptı.

Bu arada, Slovenya'daki seçimle ülke meclisinin 90 yeni üyesi belli olacak. 90 üyeden 88'i Slovenlerden, 1 üye İtalyanlardan, 1 üye de Macarlardan oluşacak.

Slovenya'da en son seçim 24 Nisan 2022'de yapılmış, mevcut Başbakan Robert Golob'un partisi Özgürlük Hareketi seçimi önde tamamlamıştı.



#22 Mart
#SEÇİM
#Slovenya
