Somali’ye yardım eden hedef oluyor

Somali’de el-Kaide bağlantılı terör örgütü eş-Şebab, ülkeyi kana boğan saldırılara devam ediyor. Teröristler geçtiğimiz gün yine başkent Mogadişu’yu hedef seçti. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2’si Türk vatandaşı 81 kişi hayatını kaybetti. Örgütün saldırı sonrası yaptığı açıklamada ‘Somalilileri değil Türkleri hedeflediğini’ bildirmesi dikkat çekerken, ülkenin önemli isimlerinden Abdulkadir Muhammed Nur, yaşananları Yeni Şafak’a yorumladı. Somali’nin Ankara Büyükelçilik eski Müsteşarı, aynı zamanda Somali Meclis Başkanı Kıdemli Danışmanı Nur, eş-Şebab’ın Somali halkına saldırdığını belirterek, örgütün ülkeye yardım eden herkesi hedef aldığının altını çizdi. Bir dönem Somali istihbarat biriminin iki numaralı ismi da görev yapan Nur, şunları söyledi:

BİR YABANCI ÜLKE...

“En iyi şekilde ifade etmek gerekirse, eş-Şebab Somali’nin kalkınmasını istemiyor. Türkiye bizim her sorunumuzda yardımcı oluyor. Altyapı, sağlık, eğitim, askeri danışmanlık gibi her konuda yanımızdalar. Şebab, bu yardımların bizi kalkındırdığını görüyor ve Türkiye başta olmak üzere bize yardımcı olan herkesi hedef olarak görüyor. Somali İstihbarat Ajansı’nın (NISA) verdiği ön rapora göre saldırıda yabancı bir devletin parmağı var. Zaten eş-Şebab kendi gücüyle ayakta kalamaz. El-Kaide’ye bağlı örgütün içerisinde yabancılar var. Özellikle şu veya bu ülke diyemem ama yabancı ülkelerden destek alarak hareket ediyor.”

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDERİZ

“Son saldırının özel bir zamanlaması yok. Daha önce de saldırılar düzenliyorlardı. Türk kardeşlerimizi her zaman hedef seçebiliyorlar. Somali halkı bu konuda çok hassas, Türk kardeşlerimize hiçbir şekilde zarar gelsin istemiyorlar. Hem devlet hem de halk bu yaşananlardan dolayı çok üzgün, eş-Şebab terör örgütü her yerdeki terör gibi burada da saldırılar düzenliyorlar. Türkiyeli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İyiliğinizi unutmayacağız. Şehitlerimiz ve ailelerine de başsağlığı diliyoruz.”