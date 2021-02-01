Dünya Güney Amerikada şiddetli deprem Üç ülkede hissedildi
AMERİKA

Son dakika Guyana'da 6 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika'da şiddetli deprem: Üç ülkede hissedildi

Güney Amerika ülkesi Guyana'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Guyana'nın Lethem kenti olarak açıklanan depremin büyüklüğü ise 6 olarak ölçüldü. Deprem Brezilya ve Venezuela gibi komşu ülkelerde de hissedildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Güney Amerika ülkesi Guyana'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Venezuela Sismolojik Araştırma Vakfı (FUNVISIS), 5 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Guyana'nın Lethem kentinin 83 kilometre uzaklığında olduğunu açıkladı.

Deprem Brezilya ve Venezuela gibi komşu ülkelerde de hissedildi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediğini bildirdi.

Ülke dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kateden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor.

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
Abone Ol Google News
Mart ayındauzaya fırlatılacak

Mart ayında
uzaya fırlatılacak

Türkiye'nin ilk cep uydusu olacak.
Bir ay süreyle yasaklandı

Bir ay süreyle yasaklandı

Toplanma çağrısına İstanbul Valiliği izin vermedi.
Myanmardaaskeri darbe

Myanmar'da
askeri darbe

Ülke lideri ve devlet başkanı gözaltına alındı.
Sürpriz ziyaret

Sürpriz ziyaret

TBMM Başkanı Şentop Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini ziyaret etti.
Bize aşı ulaşmadı

Bize aşı ulaşmadı

İsrail 5 bin doz yollanacağını açıklamıştı.

DSÖ ‘sıfır’ noktasında

DSÖ ‘sıfır’ noktasında

​Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırıyorlar.
Lokantalar<br>açılacak mı?

Lokantalar
açılacak mı?

​Kabinenin kararı merakla bekleniyor.
Fransa'da Müslümanın ölümü de zor

Fransa'da Müslümanın ölümü de zor

​İslamofobinin artışıyla 10 milyon Müslümanın hayatı zorlaşırken giderek zorlaşıyor.
Asıl deprem geliyor

Asıl deprem geliyor

​Muharrem İnce de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğini duyurdu.
Aşılamada pik şubatta

Aşılamada pik şubatta

Türkiye, ​Çin'den gelen yeni parti aşı ile birlikte şubatta hızını da katlayacak.
Başlarından vurulmuşlar

Başlarından vurulmuşlar

Dört liseli arkadaş ölü bulundu.
Çadır kampı su bastı

Çadır kampı su bastı

​Afrin'deki yoğun yağışlar sığınmacılara zor anlar yaşattı.
Zirvede Trabzonspor fırtınası

Zirvede Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Uğurcan Çakır'ın yıldızlaştığı maçı 2-1 kazandı.
İrfan Can Kahveci <br>Fenerbahçe'de

İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe'de

​Milli futbolcunun maliyeti KAP'a bildilrildi.
Boğaziçi'nde skandal

Boğaziçi'nde skandal

Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri fişlemişler.
Yeni transferin <br>testi pozitif çıktı

Yeni transferin
testi pozitif çıktı

​Galatasaray'da şoke eden gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.