Son dakika Guyana'da 6 büyüklüğünde deprem oldu Güney Amerika'da şiddetli deprem: Üç ülkede hissedildi Güney Amerika ülkesi Guyana'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Guyana'nın Lethem kenti olarak açıklanan depremin büyüklüğü ise 6 olarak ölçüldü. Deprem Brezilya ve Venezuela gibi komşu ülkelerde de hissedildi.

Haber Merkezi 01 Şubat 2021, 06:59 Son Güncelleme: 01 Şubat 2021, 07:03 AA