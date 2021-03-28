Dünya Bakan Soylu duyurdu Azezde terör örgütüne darbe
ORTADOĞU

Son dakika haberi Bakan Soylu duyurdu: YPG'ye Azez'de büyük darbe!

Bakan Soylu duyurdu: Azez'de terör örgütüne darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristler tarafından, Azez’de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Soylu açıklamasında Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülünün ele geçirildiğini kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Son dakika haberi Bakan Soylu duyurdu: YPGye Azezde büyük darbe!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristlerin Suriye’nin Azez kentinde sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar.
Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar.

Sivillere saldıracaklardı

Soylu paylaşımında, “PKK/YPG’ye, Azez’de Büyük Darbe! Azez’de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf., 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi” ifadelerini kullanarak, Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü’nü tebrik etti.

PKK'ya yardım ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
GÜNDEM
PKK'ya yardım ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

Almanya’da PKK’dan camiye çirkin saldırı: Hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazdılar
DÜNYA
Almanya’da PKK’dan camiye çirkin saldırı: Hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazdılar
Abone Ol Google News
Orta Akdenizde göç dalgası

Orta Akdeniz'de göç dalgası

​Son 24 saatte 500 göçmen yakalandı.
Eşini yerde görünce bayıldı

Eşini yerde görünce bayıldı

​Marketten dönen yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı.
Azezde terör örgütüne darbe

Azez'de terör
örgütüne darbe

​İçişleri Bakanı Soylu, detayları açıkladı.
Hollanda'da galip 'Teflon' Rutte

Hollanda'da galip 'Teflon' Rutte

Seçimin kaybedeni İslamofobik Wilders oldu.
Evlat hasreti acıların en büyüğüdür

Evlat hasreti acıların en büyüğüdür

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, anneler için çağrıda bulundu.

​Türkiye Futbol Federasyonu müjdeyi açıkladı.

​Yurt dışına gidip ve gelecekler dikkat.

​Marmara Denizi'nde sular çekilince ortaya çıktı.

​Türk firması KADEME ihracatta atağa kalktı.

Hızla süren inşaatın yüzde 80'i tamamlandı.
Sürüsünü drone ile takip ediyor

Sürüsünü drone ile takip ediyor

​Ona 'Teknolojik çoban' diyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.