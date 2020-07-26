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Dünya İsrail orduya ait bir İHAnın Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıkladı
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Son dakika haberleri: İsrail'e ait İHA Lübnan sınırları içinde düştü

İsrail orduya ait bir İHA'nın Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıkladı

İsrail yönetimi, orduya ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıkladı. Açıklamada, İHA'nın gerçekleştirdiği operasyonel göreve ve neden düştüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İsrail ordusunun Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Lübnan sınırında operasyonel görev yapan bir İHA'nın düştüğü belirtildi.

Lübnan topraklarına düşen İHA'yla ilgili herhangi bir bilgi sızıntısı endişesinin bulunmadığı kaydedildi.

Neden düştüğü açıklanmadı

Açıklamada, İHA'nın gerçekleştirdiği operasyonel göreve ve neden düştüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Beşşar Esed rejimi, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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