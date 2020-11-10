Paşinyan yenilgiyi ilan etti ve Ermenistan Karabağ’da teslim oldu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ifade etti.
İnanılmaz acı verici
Zor bir karar aldıklarını kaydeden Paşinyan, "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ savaşının sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladım. Zaten yayınlanan açıklamanın metni benim ve halkımız için inanılmaz acı verici." ifadelerini kullandı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın #Ateşkes ile bağlı yaptığı açıklamanın tamamı: pic.twitter.com/NyIK4sLTAd
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın #Ateşkes ile bağlı yaptığı açıklamanın tamamı: pic.twitter.com/NyIK4sLTAd— Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) November 9, 2020
Ateşkes bu gece başladı
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkesin başladığını duyurdu.
Ayrıca Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklarını belirtti.
Dağlık Karabağ çatışmasına son verildi
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.