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Dünya Paşinyan yenilgiyi ilan etti ve Ermenistan Karabağda teslim oldu
ASYA

​Son Dakika Haberleri: Paşinyan yenilgiyi ilan etti ve Ermenistan Karabağ’da teslim oldu

Paşinyan yenilgiyi ilan etti ve Ermenistan Karabağ’da teslim oldu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu. Paşinyan bu durumun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu açıkladı. Ermenistan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan sonra Dağlık Karabağ'ın tamamından da çekilecek. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkesin başladığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Paşinyan
Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ifade etti.

İnanılmaz acı verici

Zor bir karar aldıklarını kaydeden Paşinyan, "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ savaşının sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladım. Zaten yayınlanan açıklamanın metni benim ve halkımız için inanılmaz acı verici." ifadelerini kullandı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin ilk görüntülerini yayınladı. Azerbaycan ordusu, dün Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin ilk görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Şuşa'da 28 yılın ardından Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görülüyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgal altında kaldı. Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor.

Azerbaycan ordusu, Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı
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Azerbaycan ordusu, Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı

Ateşkes bu gece başladı

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkesin başladığını duyurdu.

Ayrıca Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklarını belirtti.

Dağlık Karabağ çatışmasına son verildi

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.
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