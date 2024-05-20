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Dünya

Soykırımcı İsrail sınır kapılarını kapattı

Terör devleti İsrail'in, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını 13 gün süreyle kapatmasının ardından 3 bin yardım tırı yüzbinlerce insanın yardım beklediği Gazze'ye giremedi.

10:20 - 20/05/2024 Pazartesi
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Terör devleti İsrail, Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çevirdi.


Binlerce masumu öldüren İsrail, yardımlara da izin vermiyor.


Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya devam etmesiyle başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze'de kıtlığın yeniden baş gösterdiği belirtildi.


3 bin tır Gazze'ye giremedi


İki sınır kapısının 13 gün üst üste kapalı tutulmasıyla yardımlardan oluşan 3 bin tırın Gazze'ye girişinin İsrail tarafından engellediği belirtilen açıklamada, 690 hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkmasının da engellendiği aktarıldı.


Soykırım suçuna yeşil ışık


Açıklamada, sınır kapılarının kapalı durmasının var olan derin insani krizi ikiye katladığına dikkat çekilerek, "ABD yönetimi, Avrupa Birliği ve uluslararası toplum soykırımın önlenmesi konusunda üzerlerine düşen rolü yerine getirmedi, Aksine işgale soykırım suçunun devam etmesi için yeşil ışık yaktı. Açlık ve kuşatma politikaları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarını açıkça ihlal ediyor. Soykırım savaşının devamından işgalci İsrail'i, ABD yönetimini, Avrupa Birliği'ni ve uluslararası toplumu tamamen sorumlu tutuyoruz." denildi.


Sınır kapılarının açılması çağrısı


Açıklamada, özgür dünyanın tüm ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara, sekiz aydır devam eden bu katliamın durması için İsrail'e baskı yapılması, daha büyük insani felaketler yaşanmadan da geçişlerin açılması için sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.




#İsrail
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#filistin
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