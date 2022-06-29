Dünya Stoltenberg NATO yıllardır Rusya ile daha iyi bir ilişki için çabaladı
AVRUPA

Stoltenberg: NATO yıllardır Rusya ile daha iyi bir ilişki için çabaladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun onlarca yıldır Rusya ile daha iyi bir ilişki için çabaladığını ve Rusya’nın stratejik bir ortak olduğunu hatırlatarak, Çin’in ise NATO’nun düşmanı olmadığını ancak temsil ettiği ciddi zorluklar konusunda net olunması gerektiğini aktardı.

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Haber Merkezi İHA
Stoltenberg: NATO yıllardır Rusya ile daha iyi bir ilişki için çabaladı
​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid’de devam eden NATO Zirvesi’nde "yakın ortaklarla" yapılan oturumun ardından yaptığı basın toplantısında NATO’nun güvenlik sorunları ile mücadelede, Asya’daki müttefikleriyle birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Stoltenberg, Avrupa Birliği, Gürcistan, Finlandiya ve İsveç liderleriyle ve NATO’da bir ilk olarak Hint Pasifik ortakları olan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile yapılan toplantının ardından, güvenlik sorunlarına karşı işbirliğinin arttırılması gerektiğini söyledi.

“Çin, bizim düşmanımız değil”

  • Stoltenberg, Rusya ve Çin’in stratejik ortaklıklarını ilerlettiğini ve bunun bir güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade ederek, "Moskova ve Pekin arasında derinleşen bir stratejik ortaklık görüyoruz. Çin, nükleer silahlar da dahil olmak üzere askeri güçlerini önemli ölçüde geliştiriyor ve komşularına zorbalık ediyor. Çin, bizim düşmanımız değil ancak temsil ettiği ciddi zorluklar konusunda net olmalıyız. Şiddet yerine, değerlere dayalı küresel bir sistemi ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için ortaklarımızla birlikte olmaya devam etmeliyiz" dedi.

"NATO, Hint-Pasifik ortaklarıyla işbirliğini hızlandıracak”

Bu doğrultuda NATO’nun Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla ilişkilerini güçlendireceğini ifade eden Stoltenberg, "NATO, Hint-Pasifik ortaklarıyla işbirliğini hızlandıracak. Siber savunma, yeni teknolojiler, deniz güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele de dahil olmak üzere, bu küresel zorluklar küresel çözümler gerektiriyor" dedi. Stoltenberg, "Kuzey Amerika ve Avrupa, siber terörizm, küresel tehditlerle ve aynı zamanda Çin’in oluşturduğu güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bu nedenle Asya Pasifik ortaklarımızla birlikte çalışmak önemlidir" ifadelerini kullandı.
Rus saldırganlığı riski altındaki ülkelere destek arttırılacak
NATO ve müttefiklerinin Rusya tarafından saldırıya uğrayan Ukrayna’ya ve saldırıya uğrama riski olan diğer ülkelere destekleri arttırma konusunda anlaştıklarını söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna’ya ülkelerinin uzun vadede donatılması ve güçlendirilmesine yardımcı olan gelişmiş bir destek paketini onayladık. Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova da dahil olmak üzere, Rus saldırganlığı riski altındaki diğer tüm ortaklar için siyasi ve pratik desteği artırma konusunda anlaştık. Yeteneklerini geliştirmelerine ve dayanıklılıklarını güçlendirmelerine yardımcı olacağız" dedi.
Gürcistan’a yönelik destekleri detaylandıran Stoltenberg, "Gürcistan’ın NATO’nun siber tatbikatlarına katılımını artırmak, güvenli iletişimi güçlendirmek ve kritik altyapının korunmasını geliştirmeye yardımcı olmak da dahil olmak üzere, yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacak yeni bir paketle Gürcistan’a hem siyasi hem de pratik desteği artıracağız. Ayrıca Gürcistan’daki NATO irtibat ofisimiz için ek personel sağlamayı planlıyoruz" dedi.
"Rusya, daha fazla güven ve ortaklık kurmaktan uzaklaştı"
Ukrayna’ya karşı işgalci saldırılarını sürdüren Rusya’yı, NATO’nun benimsediği olumlu stratejik ilişkilerden uzaklaşarak, saldırgan eylemlerle bulunmakla suçlayan Stoltenberg, "NATO, onlarca yıldır Rusya ile daha iyi bir ilişki için çabaladı. Rusya’nın stratejik bir ortak olduğunu belirtmiştik. Daha fazla güven, daha fazla ortaklık ve birlikte daha yakın çalışma kurma girişiminden uzaklaşan Rusya oldu. Ve bunu Ukrayna’ya karşı askeri güç kullanarak yaptı" dedi.

“Ukrayna’da savaş 2014’te başladı”

  • Stoltenberg, "Savaş, Şubat 2022’de başlamadı. Ukrayna’da savaş 2014’te başladı. Bu yıl gördüklerimiz uzun süredir var olan bir savaşın tırmanması. Bu, uzun süredir çalıştığımız bir tür bir ortaklık ilişkisine devam etmemizi imkansız hale getirdi" ifadelerini kullanarak, "Bu nedenle Doğudaki ittifaklardaki varlığımızı arttırıyor ve NATO müttefiklerinin savunmaya daha fazla yatırım yapmasını sağlıyoruz" dedi.

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