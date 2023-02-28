Stoltenberg: Savaş bitse de Rusya ile ilişkilerde normale dönüş olmayacak

"Dolayısıyla son yıllarda Rusya, tüm silah kontrolü mimarisini ortadan kaldırarak kilit silah kontrolü anlaşmalarını ihlal etti. Bu savaşın sona ermesinin Rusya ile ilişkilerimizde normale dönüş olmayacağını kabul etmeliyiz. Geri dönüş yok. Daha tehlikeli bir dünyada, artık savunmayı isteğe bağlı olarak ele alamayız. Bu bir gereklilik."