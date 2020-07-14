Stratejik işbirliği onay aşamasında: Çin-İran anlaşmasının 18 sayfalık taslak metni sızdı

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacak, bundan sonra daha iyi muhafaza edilecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK ve MYK Toplantıları sonrası açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Çelik, "Ayasofya, cami ve evrensel dünyanın kültürel mirasının ihtişamını taşıyan büyük bir mekan olarak görkemini göstermeye devam edecek. UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır. Başkentinde cami olmayan tek AB ülkesi Yunanistan'dır. Osmanlı camilerine ve Osmanlı eserlerine karşı saygısızlık yapmakta birinci olan bir ülkedir. Hiç konuşmaması gereken bir ülke varsa o da Yunanistan'dır. Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacaktır. Bundan sonrasında daha iyi muhafaza edilecektir. Kültürel miras listelerinden Ayasofya'nın çıkarılacağını düşünmüyoruz. O listeyle Ayasofya şereflenmez, o liste Ayasofya'yla şereflenmiştir" ifadelerini kullandı.