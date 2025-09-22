Suriye Cumhurbaşkanı Şara: SDG ile anlaşmanın uygulanmasında gecikme var

Şara, ABD basınına değerlendirmelerde bulundu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, PKK'nın Suriye kolu SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanmasında gecikme olduğunu belirtip, "SDG'ye orduya entegrasyon ve Kürt halklarının korunmasını garanti ettik, tereddüt ediyorlar" dedi. Şara, İsrail'in güvenlik endişelerini ele almayı amaçlayan görüşmelerde de ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD basınından Concordia'ya Orta Doğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Uygulamada gecikme var"
"Uygulamada gecikme var"
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SGD/YPG ile yapılan anlaşmanın uygulanamadığını söyleyen Şara,
"SDG'ye orduya entegrasyon ve Kürt halklarının korunmasını garanti ettik, tereddüt ediyorlar"
diye konuştu.
"Bölgenin çoğunluğu Arap, yalnızca yüzde 25 civarında Kürt var"
diyen Şara,
"Mazlum Abdi ilk konuşmamızda, Kürtlerin haklarının bizde saklı olduğunu belirttik. 'Kürtlerin hakları için savaşıyorsanız daha fazla kan dökülmesin, Suriye devleti ile birleşin' dedik."
diye konuştu.
"YPG'nin varlığı Türkiye için risk"
"YPG'nin varlığı Türkiye için risk"
Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG varlığının Türkiye ve Irak'ı büyük risk altına soktuğunu ve bunun da Suriye'de iç sorunlara neden olduğunu belirten Şara,
"Bu sebeple barışçıl bir çözüme ulaşmamız gerekiyor ve bunu hızlıca gerçekleştirmemiz gerekiyor
" dedi.
"İsrail ile görüşmelerde ilerleme var"
"İsrail ile görüşmelerde ilerleme var"
Şara, İsrail'in güvenlik endişelerini ele almayı amaçlayan görüşmelerde de ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ahmed Şara
#Suriye
#SDG
#PKK
#İsrail