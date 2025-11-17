Suriye uluslararası diplomaside mekik dokuyor

Syria TV’nin özel kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Ürdün yönetimi, Suriye’nin güneyindeki Suveyda’da yasa dışı silahlı Dürzi grupların sebep olduğu krizin çözümü için bir yol haritası hazırladı. Söz konusu kaynaklar, Ürdün yönetiminin kentte Dürzi grupların talep ettiği Ürdün ile sınır kapısı açılması talebini kesinlikle reddettiğini ve sorunun Suriye’nin bütünlüğü koruyacak şekilde çözümü için bölge ülkeleriyle koordineli olarak bir yol haritası hazırladığını aktardı. Kaynaklar, Suveyda’dan bir heyetin bugün Ürdün’ün başkenti Amman’a giderek konuya dair görüşmeler gerçekleştireceğini öne sürdü.