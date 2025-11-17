Suriye uluslararası diplomaside mekik dokuyor

Esed rejiminin 14 yıl süren kanlı mücadeleyle 8 Aralık 2024’te yıkılmasının ardından Suriye, uluslararası siyasete katılımını genişletiyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın geçtiğimiz hafta ABD’nin başkenti Washington’ı ziyaret etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın da Suriye’nin başkenti Şam’a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Mecelle dergisine konuşan diplomatik kaynaklar, Trump’ın Şam’a gerçekleştireceği ziyaret için hazırlıkların başladığını öne sürdü. Londra merkezli El-Arabiyya/El-Hadath televizyonu ise Trump’ın, “Yakında bir anlaşma olacak ve bunu Şam’da ilan etmek istiyorum” dediğini aktardı. ABD yönetimi, Şara’nın 11 Kasım’da Washington’a yaptığı ziyaret kapsamında, devrik Esed rejiminin Suriye halkına karşı işlediği savaş suçları nedeniyle Suriye’ye uygulanan uluslararası yaptırımların 8 aylığına askıya alındığını bildirmişti. İngiltere hükümeti de yaptırımları askıya aldığını bildirmişti.
ŞEYBANİ ÇİN’E GİTTİ
ABD-Suriye hattında bu diplomatik gelişmeler yaşanırken Suriye Dışişleri Bakanı Es’ad Hasan el-Şeybani de dün, Çin’in başkenti Pekin’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından konuya dair yayınlanan açıklamada, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’den Çin’e yapılan ilk diplomatik ziyaret özelliği taşıyan Pekin gezisinde Şeybani’nin üst düzey Çinli yetkililerle görüşeceği kaydedildi. Çin yönetimi, Suriye’de Mart 2011’de başlayan devrim hareketi boyunca Esed rejimine siyasi destek verirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) devrik rejime karşı sunulan tüm karar tasarılarını Rusya ile birlikte veto etmişti. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD’nin uluslararası yaptırımların kaldırılması için BMGK’ya sunmaya hazırlandığı tasarıya Çin, Suriye’deki Doğu Türkistanlı savaşçıların varlığını öne sürerek karşı çıkıyor. Şeybani’nin Pekin yönetimini ikna etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.
Ürdün Suveyda için devrede
- Syria TV’nin özel kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Ürdün yönetimi, Suriye’nin güneyindeki Suveyda’da yasa dışı silahlı Dürzi grupların sebep olduğu krizin çözümü için bir yol haritası hazırladı. Söz konusu kaynaklar, Ürdün yönetiminin kentte Dürzi grupların talep ettiği Ürdün ile sınır kapısı açılması talebini kesinlikle reddettiğini ve sorunun Suriye’nin bütünlüğü koruyacak şekilde çözümü için bölge ülkeleriyle koordineli olarak bir yol haritası hazırladığını aktardı. Kaynaklar, Suveyda’dan bir heyetin bugün Ürdün’ün başkenti Amman’a giderek konuya dair görüşmeler gerçekleştireceğini öne sürdü.