Suriye’de ABD-İran gerilimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevi Joe Biden’a bırakmasından sonra düşüş eğilimine giren ABD ve İran arasındaki gerginlik, Suriye üzerinden tekrar alevlendi. ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir tesisin insansız hava aracıyla (İHA) vurularak, bir sözleşmeli personelin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların ardından, ABD savaş uçakları, Suriye’nin doğusunda Deyrizor ili ve ona bağlı Elbukemal ve Meyadin ilçesinde, İran destekli gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı düzenledi. İran tarafı bir ABD’li personelin öldüğü saldırıyı devlet televizyonundan yayınlarken, Biden’dan Tahran yönetimine üstü kapalı tehdit geldi.

ABD çıkarlarına koruyacağım

Konuyla ilgili Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı basın toplantısında açıklama yapan Biden, Suriye’deki ABD üssüne yönelik saldırılara hava saldırısı ile karşılık verdiklerini açıkladı. İran ile çatışma peşinde olmadıklarını söyleyen Biden, buna rağmen Amerikan halkını koruyacaklarını vurguladı. “Dün gece olan da buydu” ifadesini kullanan Biden, terör örgütü DEAŞ’ı bozguna uğratmak ve bölgedeki terör tehditlerine karşı mücadele etmek için Kanada ve diğer koalisyon ortaklıklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. İran destekli grupların Suriye’nin Deyrizor ilindeki tesise perşembe günü yaptığı saldırı ABD’li bir sözleşmeli personelin ölümüne, 5’i asker biri sözleşmeli 6 personelin de yaralanmasına yol açmıştı. ABD ordusu, cuma günü bir başka roket saldırısı olduğunu doğrularken, saldırıda, ABD veya koalisyon güçlerinden yaralanan olmadığını, 4 sivilin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Joe Biden.

Askerler Irak’ta tedavi altında

Öte yandan İran destekli gruplarca yapılan saldırılarda yaralanan ABD’li askerlerin Irak’ın başkenti Bağdat ve Erbil kentinde tedavi edildiği bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcülüğü Basın Sorumlusu Abigail Hammock, Rudaw televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan 6 askerin durumunun istikrarlı olduğu ve 2’sinin işine geri döndüğünü söyledi. Yaralı 1 asker ile sözleşmeli personelin Bağdat’ta, diğer yaralı 2 askerin ise Erbil’de tedavi altına alındığını aktaran Hammock, Bağdat’ta tedavi edilenlerin sağlık durumlarının takibi için yakında ABD’ye gönderileceği bilgisini de verdi. Hammock, söz konusu saldırının İran destekli gruplarca yapıldığını kaydetti.

İran saldırıyı yayınladı

Öte yandan İran devlet televizyonu IRNA, ABD üslerine yönelik saldırılara ait görselleri paylaştı. Yayınlanan görsellerde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına düzenlenen roket saldırılarının fotoğraflarına yer verildi. Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya’nın yardımıyla Kasım 2017’de DEAŞ’ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti. Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli gruplar, yoğun şekilde Deyrizor’da varlık gösteriyor.

Savunma sistemi iddiası

New York Times gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı, bir Amerikalı sözleşmeli personelin öldüğü İHA saldırısına ilişkin haberinde, ABD’nin Suriye’deki hava savunma radarlarının çalışmadığı ileri sürüldü. Gazetenin haberinde, radarların çalışmadığının İran ile ilişkili gruplarca bilindiğinden şüphe edildiği belirtildi. Bu habere ilişkin soruları yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder saldırının soruşturulduğunu, bu konunun da CENTCOM tarafından incelendiğini söyledi. Tuğgeneral Ryder, diğer taraftan alanı görecek bir radar gözlem kapasitesinin olduğunu iddia etti.







