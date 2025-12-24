Suriye’de aşiretlerden devlete tam destek

Uzun süredir Suriye yönetimiyle entegre olmaya karşı duran SDG/YPG’nin sivilleri hedef alan saldırıları, bölge halkının sabrını taşırdı. Yaşananların ardından bazı Arap aşiretleri terör örgütüne karşı ayaklanma çağrısı yaptı. En net ve sert açıklamalardan biri ise Naim Aşireti’nden geldi.

TERÖRİSTLERİN ZULMÜNE TEPKİ

Yeni Şafak’a konuşan ve yaklaşık 4 milyon üyesi bulunan Naim Aşireti’nin lideri Memduh Mahmud Hammad el-Naimi, yayımladıkları video mesajla Suriye devletinin yanında olduklarını açık şekilde ilan etti. El Naimi, Suriye Arap Ordusu ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki İçişleri Bakanlığı ve emniyet güçlerine tam destek verdiklerini vurguladı. Naim Aşireti adına yapılan açıklamada, SDG/YPG’nin Halep başta olmak üzere bazı Suriye vilayetlerinde gerçekleştirdiği saldırıların halkın güvenliğini hedef alan, Suriye’yle ve Suriye halkıyla hiçbir ilgisi olmayan karanlık projelere hizmet eden açık bir suç olduğu belirtilirken, yıllardır Suriye halkına zulmeden terör örgütü SDG’nin karşısında bulunulduğu da vurgulandı.

MÜCADELEYE HAZIRIZ

Açıklamada, aşiretin tutumunun dün olduğu gibi bugün de net olduğu ifade edilerek, Suriye devletinin safında yer alındığı kaydedildi. Devletin bayrağı dışında güvenlik ve istikrarın mümkün olmadığı belirtilirken, Suriye Arap Ordusu ve resmi güvenlik kurumları dışında meşru bir güç bulunmadığı vurgulandı. Bu çerçevenin dışında silah taşıyan herkesin kanun dışı olduğu ve hesap vermesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “Suriye tektir, birleşiktir. Ordu kırmızı çizgidir. Bugün genel güvenlik istikrarın teminatıdır” mesajı dikkat çekti. Bölgedeki kaynaklar, Halep ve çevresinde SDG/YPG’ye yönelik toplumsal tepkinin giderek büyüdüğü belirtiliyor.











