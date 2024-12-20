Suriye’nin tarihi de ayağa kalkacak

Suriye’de 13 yıl süren iç savaşta zarar gören tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılacak. Birçok dönemde medeniyetlere ev sahipliği yapan Suriye’de tarihi birçok tarihi alan ve eser bulunuyor. Ancak Esed rejimi, PKK ve DEAŞ’ın 13 yıldır devam eden saldırılarında birçok tarihi yapı zarar gördü. Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu yapılar yeniden yapılacak. Yeniden inşa sürecinde Türkiye de aktif rol oynayacak.





ÖN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Bu kapsamda tarihi yapıların durumunu gözden geçirmek için bölgeye gitmeye hazırlanan mimar, restoratör ve inşaat mühendisinden oluşan bir heyet ön çalışmasını tamamladı. Yeni kurulacak hükümetin tutumuna göre Suriye’deki tarihi yapıların ayağa kaldırma işlemi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak.





BİLİNEN EN AZ 300 YAPI ZARAR GÖRDÜ

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de en az 300 kültürel alanın zarar gördüğüne dair bir rapor yayınlamıştı. Suriye’de Palmira Antik Kenti başta olmak üzere Halep Ulu Camii, Halep Çarşısı gibi tarihi yerler bulunuyor. Miras alanlarından 24'ü tamamen yıkılırken, 104'ü büyük zarar gördü, 85'inde de orta derecede hasar oluştu. Raporda en çok yıkımın olduğu kentin ise 135 eserle Halep olduğu ifade edildi.



