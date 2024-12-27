Suriye'yi İran'dan kurtardık: 13 yıl sonra işsizim

Suriye’de zalim Esed rejiminden kurtulmak için başlatılan devrim, 13 yılda milyonlarca insanın yaptığı fedakarlıklarla bugünlere ulaştı. Kimi şehit oldu kimi tüm ömrünü feda etti. Onlardan biri de TOW anti tank füzelerini ustalıkla kullanarak, rejimin tanklarını imha etmesiyle ünlü Ebu TOW (TOW’un babası) lakaplı Suheyl Hammud. Defalarca suikast girişiminde bulunulan, Beşşar Esed’in öldürülmesi için para ödülü koyduğu Hammud, Şam’ın kurtarılmasının ardından Yeni Şafak’a konuştu. “Şam yıllardır İran tarafından işgal edilmiş gibiydi. Şimdi yeniden dünyanın en güzel şehri ve yeniden bizim oldu” diyen Ebu Tow, “Suriye’de İran ve Rusya hegemonyasını kırdık, ülkemiz asıl sahiplerine geri döndü" dedi.

Savaştan önce normal bir hayatı olduğunu ancak halkının ezilip, katledilmesi karşısında bir köşede durmayı istemediğini belirten Ebu Tow, 2012 yılında rejim güçlerinden ayrılarak muhalif saflara katıldı. Burada Tow, Kornet, Konkurs ve Malotka füzeleriyle aralarında jet uçakların ve tankların da bulunduğu 177'den fazla hedefi imha eden Ebu Tow “Anti tank füzelerini kullanmayı öğrendim. İlk deneyimim Halep’te bir tank oldu. 2013 yılında ateşlediğim bu füze sonrası tank imha oldu. Ardından Maarat El-Numan’da ilk iki namlulu füze fırlatan kişi ben oldum ve hedefimi yok ettim. O zamandan bu yana Ebu Tow olarak anılmaya başladım. 2020 yılında Esed güçleri tarafından Serakip’te bir suikaste uğradım. İran, Rusya ve Esed güçleri benden kurtulmaya çalışıyordu. Bu suikast sonucu 11 ameliyat geçirdim. Ayağımda hâlâ hasar var, yürürken bunu hissediyorum. Ama çok şükür bugünleri görebilmek nasip oldu. Çok savaşlarda bulundum, çok acılar çektim. Şimdi savaş bitti ve zafer kazandık. 13 yıldır ilk kez işsizim ve ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Beşar'ın tanklarıyla işim bitti. Benim tanklarım yok. Şimdi Suriye’de savunma bakanlığı çatısı altında bir ordu kurulacak. Burada belki Tow füzeleri üzerine eğitim verebilirim” ifadelerini kullandı.