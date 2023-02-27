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Dünya

Suudi Arabistan ile BM arasında Yemen'de ihtiyaç sahiplerine destek için işbirliği anlaşması

Suudi Arabistan'daki Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSRelief) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında Yemen'de acil ihtiyaç sahibi aileler ve iç göçmenlere destek için işbirliği anlaşması imzalandı. İmzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak yardımlardan 260 bin kişinin faydalanacağı belirtildi.

13:08 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Suudi Arabistan ile BM arasında Yemen'de ihtiyaç sahiplerine destek için işbirliği anlaşması.

Suudi Arabistan ile BM arasında Yemen'de ihtiyaç sahiplerine destek için işbirliği anlaşması.

Suudi Arabistan'daki Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSRelief) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında Yemen'de acil ihtiyaç sahibi aileler ve iç göçmenlere destek için işbirliği anlaşması imzalandı.


KSRelief ile UNHCR arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak yardımlardan 260 bin kişinin faydalanacağı belirtildi.


Söz konusu yardımlar kapsamında iç savaş nedeniyle yerlerinden edilenler için sağlık hizmetleri ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra acil ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanacağı kaydedildi. Anlaşmanın mali değerine ilişkin ise bilgi verilmedi.


Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


BM verilerine göre, ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi.


Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.



#BM
#Suudi Arabistan
#Yemen
12 dakika önce
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Suudi Arabistan ile BM arasında Yemen'de ihtiyaç sahiplerine destek için işbirliği anlaşması
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