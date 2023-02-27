Suudi Arabistan ile BM arasında Yemen'de ihtiyaç sahiplerine destek için işbirliği anlaşması.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Antakya'yı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Beasley, ''Bugün gördüklerimi tek bir kelimeyle anlatabilirim: Kıyamet. Türkiye'nin güneyinde kıyametten sahnelerle karşılaştım. Bu yıkımın boyutu kavranılacak gibi değil'' ifadelerini kullandı.