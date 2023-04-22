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Dünya

Suudi Arabistan Sudan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'daki vatandaşlarını ve dost ülkelerin diplomatlarını tahliyeye başladığını açıkladı.

13:59 . 22/04/2023 Cumartesi
AA
ABD Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarına, 'Tahliye beklemeyin' uyarısında bulunmuştu.

ABD Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarına, 'Tahliye beklemeyin' uyarısında bulunmuştu.

Çatışmaların yaşandığı Sudan'da ikamet eden vatandaşların ve bazı dost ülkelerin misyonlarında görevli kişilerin Suudi Arabistan'a tahliyesine başlandığı belirtildi.

Tahliye talimatının Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiği aktarıldı.

Açıklamada söz konusu "dost ülkeler" hakkında detay verilmedi.


Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma


Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda en az 300 kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.



#Suudi Arabistan
#Sudan
#tahliye
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