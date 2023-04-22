Suudi Arabistan Sudan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Nisan 2023 Cumartesi günü başlayan talihsiz olayların, HDK'nin Sudan Silahlı Kuvvetlerine karşı başkentin bazı noktalarında ve farklı kentlerde isyan etmesinden kaynaklandığını kamuoyuna ve uluslararası topluma açıklamak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.