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Dünya Suudi Arabistan ve Mısıra "Tutuklu gazetecileri serbest bırakın" çağrısı
ORTADOĞU

Suudi Arabistan ve Mısır'a "Tutuklu gazetecileri serbest bırakın" çağrısı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Suudi Arabistan ve Mısır'a tutuklu tüm gazetecileri serbest bırakmaları çağrısında bulundu. Çok geç olmadan felaketten dönülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Çin'den sonra dünyada en çok gazeteciyi tutuklayan ülkelerin Mısır ve Suudi Arabistan olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Dünyada en çok gazeteciyi tutuklayan ülkelerin başını Mısır ve Suudi Arabistan çekiyor.
Dünyada en çok gazeteciyi tutuklayan ülkelerin başını Mısır ve Suudi Arabistan çekiyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Suudi Arabistan ve Mısır'a tutuklu tüm gazetecileri serbest bırakmaları çağrısında bulundu.

RSF'den yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı yaklaşırken Suudi Arabistan ve Mısır'a tutuklu tüm gazetecileri serbest bırakılması konusunda çağrı yapıldı.

Çok geç olmadan felaketten dönülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Çin'den sonra dünyada en çok gazeteciyi tutuklayan ülkelerin Mısır ve Suudi Arabistan olduğu kaydedildi.

AA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan yönetimi eli ile katledilmişti.

63 gazeteci tutuklu

Açıklamada, şu an Mısır'da 30 ve Suudi Arabistan'da 33 tutuklu gazetecinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen RSF Ortadoğu Sorumlusu Sabrina Bennoui, yeni tip konoravirüs (Kovid-19) salgını döneminde Mısır'da gazeteci Mohamed Monir ve Suudi Arabistan'da gazeteci Saleh Al-Shehi'nin sağlık durumlarının tutukluk süresi içerisinde kötüye gittiğini ve gerekli tedavinin uygulanmadığını belirtti.

Monir ve Al-Shehi'nin serbest bırakıldıktan kısa süre sonra hayatlarını kaybettiğini ifade eden Bennoui, bu olayın söz konusu ülkelerde tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasının önemini gösterdiğini kaydetti.

NY Times'tan Kaşıkçı için kısa belgesel
OYNAT 08:32
NY Times'tan Kaşıkçı için kısa belgesel
New York Times gazetesi, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı için kısa bir belgesel hazırladı. 8 dakikalık videoda, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde aktarırken, cesedin hala kayıp olduğuna vurgu yapıyor ve ekliyor: 'Şimdi Suudilerin hikayesi değişti'


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