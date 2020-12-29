Suudi Arabistan'da 13 yaşındaki öğrenci not için tartıştığı öğretmenini öldürdü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısırlı ingilizce öğretmeni Hani Abduttevvab (35) Vadi Devasir bölgesinde çalıştığı okulun önünde sınavdan aldığı nota itiraz eden 13 yaşındaki bir öğrencisi tarafından geçen hafta vuruldu. Hastaneye kaldırılan Mısırlı öğretmen, dün yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan yönetimi olaya ilişkin henüz açıklama yapmazken, Yurt Dışındaki Mısırlılar ve Göç İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nebile Mekram, Mısırlı öğretmenin ailesine taziyede bulundu.

Bakan Mekram yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturmaların Mısır'ın Riyad Büyükelçiliği ile koordineli bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

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NAAŞI ÜLKESİNE GÖTÜRÜLECEK

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Ayrıca ailesinin talebi üzerine soruşturmanın bitmesinin ardından öğretmenin naaşının ülkesine getirilmesini hızlandırmak için Mısır Sivil Havacılık Bakanlığıyla koordinasyon sağlayacaklarını kaydeden Mekram, Suudi Arabistan yargısına ve olayın failinin ülkenin yasalarına göre cezalandırılacağına güvendiklerini aktardı.

Mısır El-Vatan gazetesinin haberine göre, ölen öğretmenin arkadaşı Ahmed Mahmud, olayın Abduttevvab ile öğrencilerinden biri arasında sınıfta tartşmasıyla başladığını, söz konusu öğrencinin okulun önünde ağabeyiyle bekleyerek Abduttevvab'a ateş açtığını, vurulan öğretmeni Riyad'daki Es-Selil Hastanesine kaldırdıklarını aktardı.

Bu arada öğretmenin öldürülmesi sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.