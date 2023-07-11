Suudi Arabistan’dan Pakistan'a iki milyar dolarlık destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olan Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.