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Dünya

Suudi Arabistan’dan Pakistan'a iki milyar dolarlık destek

Suudi Arabistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmasının ardından Pakistan’a iki milyar dolar finansal destekte bulundu.

16:20 . 11/07/2023 Salı
AA
İshak Dar

İshak Dar

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan Merkez Bankasının Suudi Arabistan’dan 2 milyar dolar aldığını belirterek, bunun ülkenin elindeki döviz miktarını artırdığını vurguladı.

Dar, desteği için Suudi Arabistan’a teşekkür ederek, gelecek günlerde ekonomik alanda daha fazla olumlu gelişmelerin yaşanacağına inandığını belirtti.

Riyad yönetiminin finansal desteği, Pakistan’ın IMF ile 3 milyar dolarlık stand-by anlaşması yapmasının ardından geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, IMF ile anlaşmasının ardından Pakistan’ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "CCC-"den "CCC" seviyesine yükseltmişti.

IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurmuştu.


#Suudi Arabistan
#Pakistan
#Uluslararası Para Fonu
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