Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi

00:0328/02/2026, Saturday
AA
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde gerçekleştirilen iftar programına, bürokrasiden çok sayıda isim katıldı
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte Büyükelçi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve birçok davetlinin katıldığı iftar programı düzenledi.

Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr

