Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte Büyükelçi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve birçok davetlinin katıldığı iftar programı düzenledi.
#Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği
#İftar
#Ramazan