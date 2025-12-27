Yeni Şafak
Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem

21:3827/12/2025, Cumartesi
Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Tayvan’da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yilan il merkezinin 32,3 kilometre doğusu olan sarsıntı, yerin 72,8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, adanın kuzey, doğu ve batı kıyılarındaki yerleşimlerde yoğun şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan il merkezinin 32,3 kilometre doğusu olan deprem, 72,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

7 büyüklüğündeki sarsıntı, Yilan ilinin yanı sıra Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyısındaki yerleşimlerde yoğun hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.



