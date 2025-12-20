Yeni Şafak
Tayvan'da bıçaklı saldırı: 3 ölü 5 yaralı

Tayvan'da bıçaklı saldırı: 3 ölü 5 yaralı

Saldırgan hayatını kaybetti.
Saldırgan hayatını kaybetti.

Tayvan'ın başkenti Taipei’de sis bombalarının da kullanıldığı bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tayvan'ın Taipei kentinde, 27 yaşındaki bir saldırgan, şehir merkezindeki metro istasyonuna ve yakınındaki AVM’ye sis bombaları atarak rastgele insanları bıçakladı. Saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, saldırganın daha sonra AVM’nin 5’inci katından atlayarak intihar ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın evinde molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği aktarıldı.


