Tayvan'da bıçaklı saldırı: 3 ölü 5 yaralı

Tayvan'ın Taipei kentinde, 27 yaşındaki bir saldırgan, şehir merkezindeki metro istasyonuna ve yakınındaki AVM’ye sis bombaları atarak rastgele insanları bıçakladı. Saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.