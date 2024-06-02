|
Dünya

Tel Aviv-Tahran krizi Avrupa’ya sıçradı: İran İsveç'in suçlamaları sonrası Maslahatgüzarını çağırdı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri İsveç Güvenlik Servisi'nin (Säpo) Tahran'ı İsveç'teki çete suçlularını düşmanca eylemler için ajan olarak kullanmakla suçlamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada İsveç'in İran'a karşı harekete geçeceğini söyledi. İran, İsveç'in "ülkedeki yerleşik suç şebekelerini İsrail veya Yahudi çıkarlarını hedef almak için kullanmak"la suçlaması üzerine bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

07:17 - 2/06/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Tahran yönetiminin Avrupa'da büyük bir saldırıya hazırlandığını iddia etti.


Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda "İran, suç çeteleri aracılığıyla İsveç'te terör operasyonları yürütüyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Avrupa'da büyük bir saldırı dalgası planlıyor. Hamaney dünyanın en büyük terör destekçisidir. Çok geç olmadan onu hemen durdurmalıyız" ifadelerini paylaştı.


İsveç ise İran elçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri İsveç Güvenlik Servisi'nin (Säpo) Tahran'ı İsveç'teki çete suçlularını düşmanca eylemler için ajan olarak kullanmakla suçlamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada İsveç'in İran'a karşı harekete geçeceğini söyledi.

Açık tehdit

Billström,
"Dışişleri Bakanlığı yarın İran'ın maslahatgüzarını arayarak bu bilgiyi ne kadar ciddiye aldığımızı vurgulayacak. Başta AB olmak üzere ortaklarımızı elbette bilgilendireceğim. Herkesin bildiği üzere İran konusunda AB içerisinde devam eden bir tartışmamız var"
ifadelerini kullandı.

Billström TT'ye verdiği demeçte "Ayrıca ilgili diğer AB ülkelerindeki dışişleri bakanı meslektaşlarımla da istişarelerde bulunacağım" dedi.


İran, İsveç'in Tahran Maslahatgüzarını çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Bakanlığa çağrılan İsveçli diplomata, Stockholm yönetiminin İran'ı, "İsrail'in etkisinde kalarak sahte ve uydurma bilgilerle" suçladığı belirtilerek, Tahran'ın itirazları iletildi.


Söz konusu suçlamalarla bazı tarafların iki ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkileri bozma niyetini taşıdığı ve İsveç yetkililerinin bu "şüpheli akımlara" karşı daha dikkatli olmasının beklendiği aktarıldı.


İsveç Maslahatgüzarı ise İran'ın itirazlarını Stockholm'e bildireceğini belirtti.


İsveç İstihbarat Teşkilatı SAPO'nun İstihbarata Karşı Koyma Başkanı Daniel Stenling, 30 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, İran'ı, İsveç'teki yerleşik suç şebekelerini İsrail veya Yahudi çıkarlarını hedef almak amacıyla kullanmakla suçlamıştı.



#İran
#İsveç
#İsrail
#Avrupa
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Pınarbaşı seçim sonuçları için seçmen sandık başına gitti! 2 Haziran yenilenen seçimi kim kazandı?