Tel Aviv-Tahran krizi Avrupa’ya sıçradı: İran İsveç'in suçlamaları sonrası Maslahatgüzarını çağırdı

"Dışişleri Bakanlığı yarın İran'ın maslahatgüzarını arayarak bu bilgiyi ne kadar ciddiye aldığımızı vurgulayacak. Başta AB olmak üzere ortaklarımızı elbette bilgilendireceğim. Herkesin bildiği üzere İran konusunda AB içerisinde devam eden bir tartışmamız var"