Tel Aviv-Tahran krizi Avrupa’ya sıçradı: İran İsveç'in suçlamaları sonrası Maslahatgüzarını çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Tahran yönetiminin Avrupa'da büyük bir saldırıya hazırlandığını iddia etti.
Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda "İran, suç çeteleri aracılığıyla İsveç'te terör operasyonları yürütüyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Avrupa'da büyük bir saldırı dalgası planlıyor. Hamaney dünyanın en büyük terör destekçisidir. Çok geç olmadan onu hemen durdurmalıyız" ifadelerini paylaştı.
İsveç ise İran elçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri İsveç Güvenlik Servisi'nin (Säpo) Tahran'ı İsveç'teki çete suçlularını düşmanca eylemler için ajan olarak kullanmakla suçlamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada İsveç'in İran'a karşı harekete geçeceğini söyledi.
Açık tehdit
Billström TT'ye verdiği demeçte "Ayrıca ilgili diğer AB ülkelerindeki dışişleri bakanı meslektaşlarımla da istişarelerde bulunacağım" dedi.
İran, İsveç'in Tahran Maslahatgüzarını çağırdı
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Bakanlığa çağrılan İsveçli diplomata, Stockholm yönetiminin İran'ı, "İsrail'in etkisinde kalarak sahte ve uydurma bilgilerle" suçladığı belirtilerek, Tahran'ın itirazları iletildi.
Söz konusu suçlamalarla bazı tarafların iki ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkileri bozma niyetini taşıdığı ve İsveç yetkililerinin bu "şüpheli akımlara" karşı daha dikkatli olmasının beklendiği aktarıldı.
İsveç Maslahatgüzarı ise İran'ın itirazlarını Stockholm'e bildireceğini belirtti.
İsveç İstihbarat Teşkilatı SAPO'nun İstihbarata Karşı Koyma Başkanı Daniel Stenling, 30 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, İran'ı, İsveç'teki yerleşik suç şebekelerini İsrail veya Yahudi çıkarlarını hedef almak amacıyla kullanmakla suçlamıştı.