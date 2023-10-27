Terör devleti İsrail yine hastane bombalayacak: Hamas'tan İslam ülkelerine 'acil müdahale' çağrısı

İşgalci İsrail ordusu masum sivillerin tedavi gördüğü hastaneleri bombalıyor.
"Hastaneler saldırılardan korunma statülerini kaybettiler"
Ordu Sözcüsü, şöyle devam etti:
Hagari ayrıca, Hamas'ın, hastanelerin envaterindeki yakıtı kendi amaçları için kullandığına delil olduğunu ileri sürdüğü bir telefon konuşmasının ses kaydını dinletti.
"Dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz"
Hagari, İsrail’in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:
Hamas'tan açıklama: İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz
Hamas: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz.
BM'den hukuk ihlali olur açıklaması
İşgalciler sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi dünyanın gözü önünde vurmuştu
İşgalci İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Gazze'deki bir hastaneyi bombalamış ve en az 500 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutsa da görüntüler işgalcileri ele vermişti.