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Dünya

Terör devleti İsrail yine hastane bombalayacak: Hamas'tan İslam ülkelerine 'acil müdahale' çağrısı

İşgalci İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze’deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek, Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istedi. Ordu Sözcüsü Hagari, “Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler. Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz." dedi. Hamas, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddettiklerini duyurup, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı. BM ise "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır" açıklamasında bulundu.

18:13 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 20:01 - 27/10/2023 Cuma
AA
İşgalci İsrail ordusu masum sivillerin tedavi gördüğü hastaneleri bombalıyor.

İşgalci İsrail ordusu masum sivillerin tedavi gördüğü hastaneleri bombalıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında
"Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor."
iddiasında bulundu.

"Hastaneler saldırılardan korunma statülerini kaybettiler"

Hagari, "
Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler."
ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillere, iki haftadan uzun süredir, kendi güvenlikleri için geçici olarak Gazze vadisinin güneyine gitmeleri çağrısı yapmış ve çağrı yapmaya devam etmektedir."

Hagari ayrıca, Hamas'ın, hastanelerin envaterindeki yakıtı kendi amaçları için kullandığına delil olduğunu ileri sürdüğü bir telefon konuşmasının ses kaydını dinletti.

"Dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz"

Hagari, İsrail’in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:

“Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı olarak kullanılmasına ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır.”
İsrail ordusunun hastaneler ve Gazze'nin kuzeyine yaptığı saldırılarda İsrailli esirlerin buralarda tutulması durumunda can güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Hagari, İsrail’in Gazze’deki hedeflerinin
“Hamas’ı yenmek ve rehineleri evine geri getirmek”
olduğu cevabını verdi.

Hamas'tan açıklama: İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz

Hamas: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz.

BM'den hukuk ihlali olur açıklaması

BM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır
" denildi.

İşgalciler sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi dünyanın gözü önünde vurmuştu

İşgalci İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Gazze'deki bir hastaneyi bombalamış ve en az 500 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutsa da görüntüler işgalcileri ele vermişti.





#İsrail
#Gazze
#Hastane
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