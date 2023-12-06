Terör devleti İsrail'den son 24 saatte Gazze'ye 250 hava saldırısı

İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşet bitmek bilmiyor. Verilen kısa “insani ara”dan sonra İsrail’in saldırıları olduğu gibi devam ediyor. İsrail, sadece Gazze’de yaşayan Müslümanlara değil Gazze’yi Gazze yapan her şeyi adeta haritadan silmek için çaba sarf ediyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin yöneticileri de olan biteni, halklarının karşı çıkmasına, yüzbinlerce insanın bir araya gelip protestolar düzenlemesine rağmen, sadece izliyor hatta İsrail’in yanında duruyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail’in