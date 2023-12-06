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Dünya

Terör devleti İsrail'den son 24 saatte Gazze'ye 250 hava saldırısı

Katil İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 250 yerin hava saldırısıyla vurulduğunu bildirdi.

10:22 - 6/12/2023 Çarşamba
AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte yaklaşık 250 yere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi

Vurulan yerlerin Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait “hedefler” olduğu iddia edildi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli öldürüldü.




#Gazze
#İsrail
#Saldırı
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