Terör devleti soykırıma devam ediyor: Han Yunus'a düzenlenen hava saldırısında 13 Filistinli katledildi

Gazze soykırımından yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanması dünyanın en utanç verici sahnelerinden biri olarak kayıtlara geçti bile. Eski BM İnsan Hakları Yetkilisi Craig Mokhiber, sosyal medyada bu kare ile Hitler’in benzer fotoğrafını yan yana koyup “Tarih her şeyi yazıyor” dedi. Mokhiber’e gelen destek ve ABD ile İsrail’in tehditleri de yazılmayı hak ediyor.