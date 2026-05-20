Terör eyleminde ırkçı mesaj: Güvenlik görevlisini başından vurdular

Atay, saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin isminin Amin Abdullah olduğu belirtildi. San Diego İslam Merkezi’nin cami, kültür merkezi ve özel okuldan oluşan bir yerleşke olduğuna aktaran Atay, görgü tanıklarının, iki silahlı saldırganın binaya birlikte geldiğini, biri güvenlik görevlisi ile konuşurken, diğerinin içeride ateş açmaya başladığını söylediğini aktardı. Saldırıda güvenlik görevlisinin başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirten Atay, sürekli, tam teçhizatlı ve silahlı şekilde okul kapısında nöbet tuttuğunu ve görevlinin yıllardır burada çalıştığını belirtti. Atay, saldırının gerçekleştiği binada sadece ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğünü söyledi. Atay, "Camiden bir imamla içeri girdik ve çocukları gördük. Hepsinin durumu iyi” dedi. Öte yandan emniyet yetkilileri, terör saldırısını gerçekleştirmekle suçlanan iki şüpheli silahlı saldırganın kimliklerini belirledi. Şüphelilerin daha sonra görünüşe göre intihar ettiği bildirildi. Bir emniyet kaynağına göre şüpheliler, 17 yaşındaki Cain Clark ve 18 yaşındaki Caleb Velasquez olarak tespit edildi. Emniyet güçleri saldırıda kullanılan silahlardan en az birinin ailelerden birine ait evden alındığını düşündüklerini belirtirken, saldırganların ırksal üstünlük temalarına atıfta bulunan bir intihar notu da ele geçirildiğini ifade etti.