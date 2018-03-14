DünyaTerör örgütü sivillerin Afrinden çıkışını hendeklerle engelliyor
ZEYTİN DALI HAREKATI

Afrin'den son gelişmeler: Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor

Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor

TSK'ya ait İHA'lar, YPG/PKKlı teröristlerin, sivillerin Afrin kent merkezinden çıkmasını hendekle engellediği anları kaydetti. Sivillerin kazı yapan dozere engel olmak ve kenti terk edebilmek için teröristlere kafa tuttuğu görüldü.

Haber MerkeziAA
Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor
Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor

Afrin ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlerin kenti terk etmek sivilleri hendekler kazarak engellemeye çalıştığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından kaydedildi.

İHA görüntülerinde, bir dozerin ilçe merkezinden hareket ederek sivillerin Afrin kent merkezini terk etmeye çalıştığı bir noktaya geldiği görülüyor.

Dozer, teröristlerin sivillere ait araç konvoyunu beklettiği bir noktanın hemen ilerisinde, yolun önünü kesecek şekilde kazı çalışması yapıyor.

Teröristler Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri böyle engelledi
OYNAT01:22
Teröristler Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri böyle engelledi
Sivil halk Afrin'den çıkmaya devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den çıkmaya çalışan sivilleri engellediği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin kentten çıkmaya çalışan sivilleri silah zoruyla engelledikleri görülüyor. Teröristler ayrıca şehirden çıkışları önlemek için hendekler kazıyor.
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Çıkış noktasına doğru araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan siviller bu sırada toplanarak dozerin yanına gidiyor ve teröristlerin kazısına engel olmak istiyor.

Halkı engellemeye çalışan teröristlerin yoğun tepki gördüğü fark edilirken, birçok sivil eli silahlı teröristlerle tartışıyor.

Bu sırada yaşlı bir kadının önce teröristleri ikna etmeye çalıştığı, ardından teröristlerin dizdiği taşları elleriyle kaldırarak yolu açmaya çabaladığı İHA görüntüsüne girdi.

Görüntülerde, bazı sivillerin dozeri, kepçesine çıkarak engellemeye çalıştığı da fark edildi.

TSK'ya ait İHA'lar, daha önce de YPG/PKKlıların sivillerin ilçeden çıkışını engellemek için yollarını kestiğini ve teröristlerin ateş açtığını kaydetmişti.

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