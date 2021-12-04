Dünya Teröre bir darbe daha Barış Pınarı bölgesinde 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Teröre bir darbe daha: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Teröre bir darbe daha: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.

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