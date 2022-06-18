Terörist başı Öcalan'ın 'pasaport dostu' Rum kesiminin askeri tatbikatında boy gösterdi

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Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları her fırsatta karalamaya çalışarak, Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu skandallarını başka bir boyuta taşıdı. Tanrıkulu, CHP'nin iktidara gelmesi halinde Selçuk Bayraktar’ı yargılayacaklarını ima ederek sosyal medyadan skandal bir paylaşıma imza attı. Tanrıkulu, 'Bu korku size yeter trolle ama emin olun adil olacağız.' diyerek haddini aştı. Bu sözlerin ardından CHP'li isme tepkiler gecikmedi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP iktidar olursa olabilecekleri paylaşan bir sayfaya Sezgin Tanrıkulu'nun yorumu! Adil yargılayacaklarmış! Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar teröristleri vurdukça, ses Sezgin Tanrıkulu ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geliyor. Bunlar, bu ülkeye düşman!" diyerek tepki gösterdi. CHP'li Tanrıkulu'nun skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.