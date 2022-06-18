Dünya Terörist başı Öcalanın pasaport dostu Rum kesiminin askeri tatbikatında boy gösterdi
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Terörist başı Öcalan'ın 'pasaport dostu' Rum kesiminin askeri tatbikatında boy gösterdi

Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz hafta yapılan askeri tatbikatta, PKK destekçisi Rum gazeteci Lazaros Mavros'un da yer aldığı ortaya çıktı. Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı pasaportun sahibi olarak tanınıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Terörist başı Öcalanın pasaport dostu Rum kesiminin askeri tatbikatında boy gösterdi
Rum kesiminin tatbikatına katılan PKK destekçisi gazeteci Lazaros Mavros

TRT Haber'de yer alan habere göre; Güney Kıbrıs’ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta bir skandala daha imza atıldı. Tatbikata, PKK destekçisi olarak tanınan Rum gazeteci Lazaros Mavros da katıldı.

Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda, eli silahlı şekilde duran Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan’ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi olarak tanınıyor.

ÖCALAN'IN MAVROS'UN PASAPORTUYLA YAKALANMASI

Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye’nin büyük tepkisini çekmişti.

TERÖRE VERDİKLERİ DESTEK BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde provokasyonlarını arttıran Rumların PKK destekçilerine askeri tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

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