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Dünya

Terörist İsrail Mevasi'de çadır kenti bombaladı: 20'den fazla şehit var

Katil sürüsü katliama doymuyor. Refah'taki alçak saldırının yankıları tüm dünyada devam ederken bebek katili İsrail insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Terörist İsrail Mevasi'de yerinden edilmiş insanların sığındığı çadır kenti bombaladı. 20'den fazla şehit var.

15:46 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 22:12 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Terörist İsrail Mevasi'de çadır kenti bombaladı
Terörist İsrail Mevasi'de çadır kenti bombaladı

Terörist İsrail Mevasi'de yerinden edilmiş insanların sığındığı çadır kenti bombaladı. 20'den fazla şehit var.


Katil sürüsü katliama doymuyor. Refah'taki alçak saldırının yankıları tüm dünyada devam ederken İsrail alçak saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Mevasi'deki çadır kent katliamında 20'den fazla şehit var.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 235. gününde sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 96'ya, yaralı sayısının 81 bin 136'ya yükseldiği kaydedildi.



Terör devleti İsrail Refah'taki çadır kentte katliam yaptı: Onlarca insan diri diri yandı!

Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'operasyonları durdur' kararına rağmen Refah'ı hedef aldı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı bombalayan katil İsrail'in saldırısında 23'ünü kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı. Alçak saldırıya dünya ateş püskürürken, soykırım savunucuları ise yine arka çıktı. Al Jazeera, "İnsanlar diri diri yandı!" diyerek saldırının boyunu açıklarken ABD ve Almanya ise İsrail'i aklamaya çalıştı. Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, saldırının terör operasyonu olduğunu açıkladı.



#İsrail
#Mevasi
#Çadır kent
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