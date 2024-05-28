Terörist İsrail Mevasi'de çadır kenti bombaladı: 20'den fazla şehit var

Terörist İsrail Mevasi'de yerinden edilmiş insanların sığındığı çadır kenti bombaladı. 20'den fazla şehit var.
Katil sürüsü katliama doymuyor. Refah'taki alçak saldırının yankıları tüm dünyada devam ederken İsrail alçak saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Mevasi'deki çadır kent katliamında 20'den fazla şehit var.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 235. gününde sürüyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 96'ya, yaralı sayısının 81 bin 136'ya yükseldiği kaydedildi.