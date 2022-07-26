Dünya The Telegraph İngiltere hükümeti enerji krizi için halktan yardım isteyecek
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The Telegraph: İngiltere hükümeti enerji krizi için halktan yardım isteyecek

Telegraph, İngiltere hükümetinin vatandaşlardan bu kış elektrik kesintilerini önlemek için ışıklarının ve termostatlarını kapatmalarının istenebileceği acil durum enerji planları hazırladığını açıkladı.

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The Telegraph: İngiltere hükümeti enerji krizi için halktan yardım isteyecek
Foto: Arşiv.

Telegraph gazetesindeki haberde, planlar gaz veya elektrik arzı kesintisi durumunda yürürlüğe girecek ve halktan enerji tüketimini azaltması istenecek.

  • Telegraph'ın gördüğü belgelere göre, böyle bir senaryoda İngiliz hükümeti, düzenli aralıklarla radyo, televizyon, sosyal medya, afişler ve broşürler aracılığıyla insanlara elektrik ve gaz kullanımını kesmelerini söyleyen mesajlar gönderecek.

İngiltere Ulusal Şebekesi'nin son günlerde enerji yoğun endüstrilerin temsilcileriyle toplantılar düzenlediği ve en kötü durum senaryosu olan kesintilerden veya tamamen kapanmadan kaçınmak için yardım talep ettiği ve hatta bu şirketlere daha az güç kullanmaları için ödeme teklif ettiği bildirildi.

Enerji danışmanlık şirketi Cornwall Insight'a göre, İngiltere'deki enerji ve yaşam maliyeti krizi yoğunlaşmaya devam ediyor ve yıllık hane faturalarının bu kış 3 bin 300 sterlini aşması bekleniyor.

Ulusal Şebeke, elektrik tedarikçilerinden, hane halklarına, enerji kullanımlarını güçlü rüzgarlar gibi en yüksek arz zamanlarına kaydırmak ve diğer zamanlarda kullanımı azaltmak için ödeme yapmanın yollarını bulmalarını istedi.

Ancak British Gas ve Shell gibi şirketler, bu yıl bu plana bağlı kalmayacaklarını söylediler.

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